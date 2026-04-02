Durante a campanha eleitoral, Ferran Olivi, tesoureiro do Barcelona até sua renúncia em 9 de fevereiro, juntamente com Joan Laporta e outros oito membros da diretoria, afirmou que o clube enfrentava um déficit de 12 a 15 milhões de euros para cumprir a regra de troca de jogadores na proporção de 1:1 estabelecida pela Liga Espanhola durante a janela de transferências de verão.

Agora, após o término das eleições, prevalece um sentimento de tranquilidade na diretoria do Barcelona quanto ao cumprimento dessa meta, após cinco anos de dificuldades financeiras que prejudicaram o clube, de acordo com as regras de fair play financeiro da Liga Espanhola.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que o Barcelona já apresentou as demonstrações financeiras provisórias exigidas pela Liga Espanhola (La Liga) no meio da temporada, que mostram receitas previstas superiores a 1,075 bilhão de euros, valor aprovado na Assembleia Geral em outubro passado, até 30 de junho.

A chegada às quartas de final da Liga dos Campeões (com a garantia de 100,34 milhões de euros da UEFA) contribuiu para essa conquista, além de garantir receitas adicionais provenientes de patrocínios, venda de ingressos e produtos promocionais.

No momento, a Liga Espanhola interpreta todas as informações relacionadas à situação financeira do Barcelona de forma positiva, sem qualquer oposição ou pressão por parte dos outros clubes.

Para cumprir definitivamente a regra 1:1, é necessário levar em conta a redução do teto salarial; mesmo que Robert Lewandowski renove seu contrato, seu salário não afetará o total de remunerações e despesas.

Isso se deve à sua contribuição para apoiar o clube ao ingressar nele durante o auge da pandemia de Covid-19 e assinar um contrato com salários crescentes.

Já a redução do salário de Andreas Christensen chega a cerca de 25 milhões de euros; assim, o Barcelona, ao calcular o salário e a parcela de amortização do valor do contrato com base na duração do mesmo, pode se beneficiar da redução resultante do bônus de “fair play”, desde que cumpra a regra 1:1. Além disso, a possibilidade de venda do jogador contribuirá para alcançar esse objetivo.

A regra 1:1 estipula que o Barcelona não pode gastar mais do que sua receita e seu orçamento com os salários dos jogadores.

Com as boas notícias da La Liga, o Barcelona começou oficialmente a superar a crise financeira, que dificultou muitas de suas negociações, e o clube poderá entrar na próxima janela de transferências com mais força do que nas temporadas anteriores.

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