Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
BarcelonaIMAGO

Traduzido por

"Cinco anos de sofrimento"... O Barcelona recebe boas notícias da Liga Espanhola

R. Lewandowski
Barcelona
La Liga
Polônia
Espanha

Um grande impulso para o Barça antes da janela de transferências

Durante a campanha eleitoral, Ferran Olivi, tesoureiro do Barcelona até sua renúncia em 9 de fevereiro, juntamente com Joan Laporta e outros oito membros da diretoria, afirmou que o clube enfrentava um déficit de 12 a 15 milhões de euros para cumprir a regra de troca de jogadores na proporção de 1:1 estabelecida pela Liga Espanhola durante a janela de transferências de verão.

 Agora, após o término das eleições, prevalece um sentimento de tranquilidade na diretoria do Barcelona quanto ao cumprimento dessa meta, após cinco anos de dificuldades financeiras que prejudicaram o clube, de acordo com as regras de fair play financeiro da Liga Espanhola.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que o Barcelona já apresentou as demonstrações financeiras provisórias exigidas pela Liga Espanhola (La Liga) no meio da temporada, que mostram receitas previstas superiores a 1,075 bilhão de euros, valor aprovado na Assembleia Geral em outubro passado, até 30 de junho.

 A chegada às quartas de final da Liga dos Campeões (com a garantia de 100,34 milhões de euros da UEFA) contribuiu para essa conquista, além de garantir receitas adicionais provenientes de patrocínios, venda de ingressos e produtos promocionais. 

No momento, a Liga Espanhola interpreta todas as informações relacionadas à situação financeira do Barcelona de forma positiva, sem qualquer oposição ou pressão por parte dos outros clubes.

Liga dos Campeões
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM

Para cumprir definitivamente a regra 1:1, é necessário levar em conta a redução do teto salarial; mesmo que Robert Lewandowski renove seu contrato, seu salário não afetará o total de remunerações e despesas.

Isso se deve à sua contribuição para apoiar o clube ao ingressar nele durante o auge da pandemia de Covid-19 e assinar um contrato com salários crescentes.

 Já a redução do salário de Andreas Christensen chega a cerca de 25 milhões de euros; assim, o Barcelona, ao calcular o salário e a parcela de amortização do valor do contrato com base na duração do mesmo, pode se beneficiar da redução resultante do bônus de “fair play”, desde que cumpra a regra 1:1. Além disso, a possibilidade de venda do jogador contribuirá para alcançar esse objetivo.

A regra 1:1 estipula que o Barcelona não pode gastar mais do que sua receita e seu orçamento com os salários dos jogadores.

Com as boas notícias da La Liga, o Barcelona começou oficialmente a superar a crise financeira, que dificultou muitas de suas negociações, e o clube poderá entrar na próxima janela de transferências com mais força do que nas temporadas anteriores.

(Leia também)... Laporta: O Real Madrid tem um interesse muito oculto no caso Negreira

Publicidade