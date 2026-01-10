Cianorte x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paranaense 2026

Cianorte e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Albino Turbay, em Cianorte, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT (streaming) e Rede Furacão (streaming) (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Cianorte estreou de forma emocionante no estadual: jogou em casa contra o Maringá e fez um jogo muito movimentado, terminando empatado por 3 a 3 depois de sair atrás no placar, mostrando boa capacidade ofensiva, mas também fragilidades defensivas. Na partida contra o Athletico-PR, o Leão do Vale vai em busca de sua primeira vitória no campeonato e pretende aproveitar o fator casa.

Já o Furacão começou bem a temporada, com uma vitória sobre o Andraus por 2 a 1 na estreia, apesar de atuar com um elenco alternativo, algo que já é comum nas últimas temporadas do clube. Para o duelo de amanhã, a equipe busca manter o 100% de aproveitamento, mesmo jogando fora de casa.

Cianorte: Felipe Garcia; Wagner Manaus, Jakão, Wesley e Gustavo Silveira; Natham, Gabriel Chagas e Bruno Dentinho; Vinni Faria, Luiz Fernando (Ibson) e Dioran. Técnico: Rafael Ferro

Athletico-PR: Matheus Soares; Gilberto, Habraão, Belezi e Claudinho; Riquelme, Alejandro García, João Cruz (Lucas Amorim) e Dudu, Bruninho e Renan Peixoto. Técnico: João Correia

Desfalques

Cianorte

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

O zagueiro Marcão, em impasse de renovação contratual, e o atacante Sorriso, com o joelho machucado.

Quando é?

Data: domingo, 11 de janeiro de 2026

domingo, 11 de janeiro de 2026 Horário: 17h30 (de Brasília)

17h30 (de Brasília) Local: Albino Turbay, Cianorte - PR

