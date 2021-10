Chuteiras de até R$ 200 para jogar society e futsal

Está buscando o calçado ideal para voltar a bater sua bola? Aqui você vai conferir boas dicas

Você já viu aqui algumas dicas sobre quais livros de futebol comprar, assim como uma lista com um guia sobre como conseguir as camisas mais bonitas do futebol internacional lançadas em 2021. Mas se você já está vacinado (a) e não vê a hora de voltar a jogar uma ‘pelada’ com a galera, vale ficar de olho também em alguma das melhores chuteiras que seu bolso poderá comprar. Abaixo, listamos quais são as melhores chuteiras de futebol Society e futsal com um preço até R$ 200 para você ter. Agora é só ir treinando para não fazer feio diante da galera!

Adidas Nemeziz 19.4 (futsal)

Uma das líderes do mercado, a chuteira Nemeziz é uma das melhores opções para futebol jogado em quadra. O solado de borracha antiderrapante faz a diferença para evitar quedas.

Compre por R$89,99 no site da Netshoes

Adidas Nemeziz Messi 19.4 (society)

Toda criança que tem o sonho de ser jogador de futebol tem um ídolo. E qual inspiração poderia ser melhor que Lionel Messi? O modelo infantil conta com artes sobre o craque argentino.

Compre por R$ 109,99 no site da Netshoes

Adidas Predator 20.3 (futsal)

O design com cano médio visa a maior estabilidade do tornozelo, dando maior segurança para divididas. O modelo aqui citado é juvenil, com tamanhos que variam entre 26 e 27.

Compre por R$169,99 no site da Adidas

Umbro Neo Strike (society)

Um produto com a classe e qualidade da Umbro, disponível em diversos tamanhos.

Compre por R$ 159,99 no site da Decathlon

Umbro Game TF (Society)

Mais um bom produto da Umbro, disponível em três cores e tamanhos que vão de 38 a 41.

Compre por R$ 84,99 no site da Centauro

Nike Mercurial Vapor 14 (Society)

Um dos produtos de maior sucesso recente da Nike, a Mercurial entrega estabilidade e conforto. O produto está disponível em diversos tamanhos e cores, inclusive com a opção de ser personalizado.

Compre por R$ 179,99 no site da Nike

Nike Mercurial Superfly 8 Club (futsal)

Com reforço no tornozelo e focada na tração, para dar maior velocidade nas arrancadas, a Mercurial Superfly também se destaca pelo visual ‘street’.

Compre por R$ 159,99 no site da Nike

Nike Beco 2 (futsal)

Chuteira de toque confortável e boa aderência às quadras, é das mais clássicas e bonitas que você poderá comprar.

Compre por R$ 129,99 no site da Nike

Nike Tiempo Legend 8 Club (futsal)

Estilo moderno com promessa de aderência à bola e ao campo.

Compre por R$ 189,90 no site da Netshoes

Nike Phantom Venom Club (Society)

A microtextura macia e sintética na parte de cima ajuda no controle de bola, enquanto a sola de borracha garante a tração nos pisos de grama artificial.

Compre por R$ 129,99 no site da Nike

Oxn Agilis Spociety (Society)

Fabricada com o exclusivo sistema HYBRID, a chuteira da linha Agilis é leve o suficiente para fazer qualquer driblador sentir como se estivesse descalço... mas ainda assim protegido. O material ainda conta com cabedal sintético e solado de PVC.

Compre por R$ 89,90 no site da FutFanatics

Penalty S11 Locker IX (Society)

O destaque desta chuteira da Penalty está no calçado em Soft Touch com Skin de PU e solado emborrachado com micro travas fixas.

Compre por R$ 169,90 no site da FutFanatics

Puma Rapido III TT BDP (Society)

A chuteira da Puma para futebol em grama artificial possui duas cores e diferentes tamanhos.

Compre por R$ 199,90 no site da Netshoes

Penalty Brasil 70 Pro IX (futsal)

Um solado antiderrapante e um design retrô, relembrando belos calçados de futsal utilizados tempos atrás. E com a qualidade da Penalty.

Compre por R$ 139,90 no site da FutFanatics

Penalty ATF Quest Plus IX (futsal)

Um modelo focado no público juvenil, daqueles que podem ser utilizados para ir à escola já de olho no futebol que poderá acontecer na hora do recreio.

Compre por R$ 59,90 no site da FutFanatics

Kappa Fast (Society)

Um modelo simples, porém seguro.

Compre por R$ 56,99 no site da Netshoes

Chuteira Kappa (futsal)

O destaque deste modelo vai para a sola em borracha.

Compre por R$ 109,99 no site da Netshoes