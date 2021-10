10 livros sobre futebol que todo torcedor deve ler

Quer dicas de quais livros vão te garantir grandes histórias e conhecimentos do futebol? Veja a lista com dez títulos especiais

*Todos os produtos selecionados abaixo foram escolhidos de forma independente por nossa equipe. Se você comprar algum deles através dos links incluídos na matéria, nós podemos ganhar uma comissão.

Futebol é uma paixão mundial que faz parte da vida de muita gente e vai muito além dos 90 minutos. A emoção enquanto a bola rola é o principal tempero dessa relação, mas muitas histórias fazem desse jogo antes e depois do apito do árbitro. E boa parte delas vira livros que todo amante do futebol deveria ler.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A seleção abaixo mostra alguns dos livros imperdíveis para quem deseja conhecer o futebol além das quatro linhas, nas mais diversas facetas que o esporte bretão pode oferecer. Quer saber o máximo possível sobre histórias do futebol? Estes dez livros conseguirão fazer um belo serviço para você.

Considerado por muitos como a “Bíblia do Futebol”, o livro escrito pelo jornalista inglês Jonathan Wilson conta, em pouco mais de 400 páginas, a história do futebol por meio das principais revoluções táticas e técnicas do jogo. Tudo de forma bem fluída e com excelentes histórias, como a que explica por que a numeração tradicional dos jogadores brasileiros foi diferente da que houve em outros países, como Argentina e Uruguai.

Compre no site da Amazon por R$ 50,58

Mário Filho lançou, em 1947, este que foi o primeiro grande livro sobre futebol do nosso país. Um clássico da literatura e dos aspectos sociológicos do Brasil que se mantém moderno nos dias atuais.

Compre no site do Submarino por R$ 61,20

O subtítulo deste livro resume bem o que você vai encontrar: um olhar inesperado sobre a globalização. De forma direta, porém majestosa, Franklin Foer viajou o mundo em busca dos mais diferentes testemunhos sobre como cada povo vive o futebol. Dentre os destaques, a história assustadora de uma briga antes do clássico entre Celtic e Rangers, na Escócia, em que um hooligan utilizou um arco e flecha, e como um jogo entre Manchester City e Tottenham fez torcedores dos Spurs arriarem as calças para reforçar uma identidade religiosa-cultural.

Compre no site da Amazon por R$ 44,90

Não se engane pela finura do livro ou pelo trocadilho que dá nome à publicação. Nas páginas escritas por Paulo Vinícius Coelho está, desde sua origem, a história de como o jogador brasileiro deixou o nosso país para ganhar o mundo. Acha que o êxodo no futebol brasileiro é coisa recente? Espere até conhecer a história da “Brasilazio”, como ficou conhecida a equipe italiana da Lazio nos anos de 1930.

Compre no site do Submarino por R$ 15,92

Gosta de futebol europeu? Acompanha com todos os detalhes os jogos da Champions League? Pois o livro escrito por Miguel Lourenço Pereira e João Nuno Coelho conta absolutamente toda a história dos mais diferentes torneios continentais de clubes do Velho Continente. Nas cerca de 500 páginas, você vai saber a história de campeões conhecidos, como o Real Madrid, e desconhecidos, como o Steua de Bucareste, além de ser presenteado com ilustrações de escalações históricas dos times que marcaram época na Europa.

Compre no site da Livraria da Travessa por R$ 59,42

Se “A Pirâmide Invertida” é uma espécie de bíblia da história do futebol por meio de suas evoluções técnico e táticas, em a “Escola Brasileira de Futebol” o jornalista Paulo Vinícius Coelho consegue entregar a mesma sensação mas com o foco todo voltado para o Brasil. Revoluções que aconteceram em nossos clubes e seleção? Você encontrará nestas páginas – inclusive, com um relato minucioso de uma reunião que acabou decretando a estratégia e a escalação do Brasil antes do 7 a 1 sofrido contra a Alemanha no Mundial de 2014.

Compre no site da Amazon por R$ 28,20

Em um dos maiores clássicos literários do nosso futebol, os jornalistas João Máximo e Marcos de Castro listaram um olimpo com os maiores craques da história do nosso futebol. De Ronaldo Fenômeno a Zizinho, passando por Pelé e Garrincha, com histórias ricas que permeiam a mitologia do nosso esporte.

Compre no site da Amazon por R$ 17,00

O futebol não se resume apenas a campo e bola. E neste aspecto o livro escrito pelo jornalista Rodrigo Capelo oferece um diagnóstico de cada um dos considerados 12 maiores clubes do Brasil para explicar como eles estão, hoje, da forma que estão.

Compre no site do Submarino por R$ 62,90

Contos sobre futebol, seus momentos marcantes e personagens inesquecíveis, com a qualidade do escritor uruguaio Eduardo Galeano. Uma leitura prazerosa, rápida e daquelas para serem usufruídas mais de uma vez.

Compre no site da Amazon por R$ 21,37

Mais artigos abaixo

Um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, Carlos Drummond de Andrade também dedicou linhas ao futebol. Em “Quando é Dia de Futebol”, você poderá ler prosas e poesias escritas pelo mestre, enquanto ele acompanhava Pelé e outros grandes momentos do nosso futebol. Uma obra de arte.

Compre no site do Submarino por R$ 31,13