As camisas de futebol internacional mais bonitas lançadas em 2021

Algumas estilosas de forma moderna, outras com um toque retrô ou com homenagens para Bob Marley ou Maradona, veja onde comprar estas preciosidades

*Todos os produtos selecionados abaixo foram escolhidos de forma independente por nossa equipe. Se você comprar algum deles através dos links incluídos na matéria, nós podemos ganhar uma comissão.

O alcance do futebol tem sido, cada vez mais, sem fronteiras. E dentre os principais itens que mexem com o imaginário dos fãs do Esporte Bretão, estão as camisas usadas pelos mais diversos times mundo afora.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Cada uma tem a sua história: a do clube, a de uma temporada que já aconteceu ou de emoções que ainda estão por vir. Ou até mesmo a de um jogador especificamente. Uma coisa, no entanto, é certeza: a beleza delas chama a atenção na maior parte das vezes. Confira, abaixo, algumas das mais belas camisas do futebol internacional lançadas para a coleção 2021/22 e veja como você poderá comprá-las.

1.Ajax | camisa alternativa (Homenagem a Bob Marley)

Ao longo de muitos anos, tornou-se tradição escutar a música “Three Little Birds” (aquela com a letra que diz que “Every little thing... is gonna be alright”) sendo cantada a plenos pulmões pelos torcedores do Ajax. Junte isso com os 40 anos da morte de Bob Marley, compositor e cantor que eternizou essa e outras músicas, e você verá uma das camisas mais bonitas já feitas na história.

Se você quiser comprar esta camisa, aliás, é bom se manter alerta: ela tem esgotado facilmente – então é bom deixar esta matéria na sua lista de favoritos para conferir a disponibilidade desta obra de arte do Ajax.

Compre por R$ 279,99 no site da Adidas

2.Real Madrid | camisa titular

Imagina a dificuldade que deve ser fazer camisas predominantemente brancas, marca registrada do Real Madrid, sem deixar de ser original. Pois a Adidas acertou em cheio na peça que está sendo usada nesta temporada 2021/22 pelo esquadrão de Benzema, Vinícius Júnior e tantos outros.

Compre por R$ 199,99 no site da NetShoes

3. Liverpool | camisa titular

Em busca novamente de grandes troféus, como os conquistados entre 2019 e 2020, os Reds receberam da Nike uma peça que, ao mesmo tempo, é tradicional e moderna, com o vermelho escarlate em abundância além dos detalhes em laranja. Seria um aceno ao zagueiro holandês Virgil van Dijk? De qualquer forma, ele está longe de ser o único craque a vestir esta bela camisa: usada por Mohamed Salah, passando por Mané e Roberto Firmino, a indumentária do Liverpool é item obrigatório na coleção de quem ama camisas de futebol.

Compre por R$ 219,99 no site da NetShoes

4. Manchester United | camisa titular

A camisa usada pelo atual time de Cristiano Ronaldo tem detalhes que lembram os momentos mais gloriosos na história do Manchester United: toda vermelha, com detalhes simples, porém classudos, em branco. Com uma dessas, você consegue ir até em casamentos (a não ser que os noivos torçam para o Liverpool ou Manchester City).

Compre por R$ 265,99 no site da NetShoes

5. Boca Juniors | camisa titular

Muitas homenagens já foram feitas para o eterno Diego Maradona. Esta é mais uma delas. E que beleza ela é! O uniforme titular do Boca Juniors para a atual temporada é uma réplica, em versão moderna, do modelo usado pelos argentinos no ano de 1981, marcado pela conquista do Campeonato Metropolitano daquela temporada.

Compre por R$ 279,99 no site da NetShoes

6. Manchester City | camisa reserva

Se você pensa em Manchester City, difícil não imaginar uma camisa celeste dentro de campo... mas o uniforme reserva promete também deixar sua marca. Detalhes simples e modernos para um time que tem encantado nas últimas campanhas.

Compre por R$ 299,90 no site da NetShoes

7. Paris Saint-Germain | camisa titular

“Lembra daquele PSG que teve Messi, Neymar e Mbappé?”. Com certeza esta pergunta um dia vai ser tema de resenhas em conversas de futebol. E a peça usada na primeira temporada da trinca de ataque não poderia ser mais espetacular: majoritariamente azul, com detalhes em vermelho, ela é assinada pela colaboração entre a marca de Michael Jordan, lenda da NBA, com a Nike e faz um aceno ao uniforme clássico dos Chicago Bulls. Será que ela também vai fazer história através de conquistas marcantes?

Compre por R$ 299,99 no site da NetShoes

8. Milan | camisa titular

Ao longo de sua rica história, o Milan já alternou o seu preto e vermelho em listras verticais de diferentes tamanhos. A camisa da temporada 2021/22 une, em uma única peça, listras de tamanhos diferentes... e ficou muito bom!

Compre por R$ 299,99 no site da Centauro

9. Barcelona | camisa da Champions League

Sem Messi, o Barça vive uma das maiores crises de sua existência. E, sejamos honestos, a camisa titular meio que reflete este momento ruim... mas o uniforme usado pelos catalães exclusivamente na Champions League é a esperança de dias melhores. Ela mostra uma grande homenagem à cidade de Barcelona entre as listras de azul e grená.

Compre por R$ 299,99 no site da Nike

10. Chelsea | camisa titular

Os atuais campeões da Champions League utilizarão este belo uniforme na defesa do título europeu, além do sonho de Premier League e, quem sabe, um Mundial de Clubes.

Compre por R$ 299,99 no site da NetShoes

11. Paris Saint-Germain | camisa reserva

Sabe aquela coisa da camisa histórica usada por Messi, Neymar e Mbappé? Pois esta é mais uma, e já tem chamado atenção pelo estilo, com os detalhes em rosa chamando sutilmente o protagonismo.

Compre por R$ 299,99 no site da Nike

12. Bayern de Munique | camisa alternativa

Se um dia você precisar de algum traje de gala para algum evento, pode usar a nova camisa preta do Bayern sem dúvidas. Brincadeiras à parte, a nova peça alternativa do time bávaro é uma das grandes joias desta temporada de futebol europeu.

Compre por R$ 265,99 no site da NetShoes

13. Real Madrid | camisa alternativa

Falando em camisa preta, daquelas bem estilosas, o Real Madrid também tem o seu modelo particular.

Compre por R$ 219,99 no site da NetShoes

14. Ajax | camisa titular

Se você achou que é apenas a “camisa Bob Marley” do Ajax que fez sucesso, errou completamente. A peça titular do time holandês também encanta: estilosa, tradicional e com a utilização de um escudo retrô.

Compre por R$ 265,99 no site da NetShoes