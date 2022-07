Chineses recusam ampliar liberação de Oscar, e Brasil vira opção mais viável

Shanghai ressalta desejo de tê-lo de volta ao clube no início de 2023

O estafe de Oscar tem encontrado dificuldades para conseguir a liberação do meia com o Shanghai Port até maio de 2023. Conforme trouxe a GOAL, um de seus agentes, o iraniano Kia Joorabchian, gostaria de vê-lo novamente no futebol europeu, mas os chineses deixam claro que contam com ele no início de 2023.

Com liberação até dezembro, no entanto, a ida de Oscar para a Europa é considerada quase impossível. Sendo assim, se quiser seguir em atividade até o final do ano, o futebol brasileiro se torna a principal opção. O Flamengo saiu na frente, como já trouxe a reportagem, e aguarda uma posição do atleta.

O clube carioca deixou claro na mesa do meia tudo o que pode oferecer e a questão financeira é o grande entrave no momento. Isso porque, Oscar, segundo fontes da reportagem, terá que abrir mão de quase R$ 8 milhões por mês caso aceite atuar pelo Flamengo. O Shanghai Port deixou claro que, em caso de empréstimo, não vai pagar um centavo do salário do jogador.

Além do Flamengo, o Corinthians fez consultas ao estafe de Oscar, mas não se mostrou animado com as condições. O jogador tem boa relação com Vitor Pereira, que foi seu treinador no Shanghai.

O contrato de Oscar com o Shanghai Port se encerra em novembro de 2024. Nesta temporada, ele fez três jogos pela equipe, com um gol marcado e uma assistência.