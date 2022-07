Meio-campista de 30 anos obteve autorização para defender outro clube até dezembro de 2022. Flamengo negocia com o atleta

Oscar tem autorização do Shanghai Port, da China, para acertar com qualquer clube até dezembro de 2022. Entretanto, o seu estafe busca uma liberação maior, até maio de 2023, para que o jogador possa se transferir para um clube do futebol europeu, como soube a GOAL.

Um de seus agentes, o iraniano Kia Joorabchian, defende a mudança para o futebol europeu. Ele crê que é possível encontrar um clube para o atleta de 30 anos no continente. A ideia, inclusive, é que ele dispute a atual edição da Liga dos Campeões da UEFA. Por outro lado, há uma ala de seu estafe que é favorável à mudança para o Brasil. O Flamengo é o único que conversa com o jogador no momento.

Ainda não há proposta de clubes europeus para contar com Oscar no mercado da bola. O estafe do atleta busca interessados no continente a fim de apresentar uma solicitação formal ao Shanghai Port.

Com liberação do Shanghai Port para defender outro clube até dezembro de 2022, Oscar negocia diretamente com o Flamengo no mercado da bola. Existe tratativa em curso com o clube carioca, mas ainda em estágio inicial.

Hoje, no futebol chinês, Oscar recebe 20 milhões de euros (R$ 109 milhões na cotação atual) por temporada. Ele terá que abrir mão de boa parte do salário atual para deixar o país e defender outro clube. A sua exigência é receber mais de R$ 1 milhão por mês em caso de volta ao Brasil.

Além dos vencimentos, há a necessidade de pagar luvas, direitos de imagem e comissão ao empresário. A negociação com o Flamengo ainda está está em estágio inicial, mas existe um otimismo em relação a um desfecho positivo pelo lado do atleta.

O contrato de Oscar com o Shanghai Port se encerra em novembro de 2024. Nesta temporada, ele fez três jogos pela equipe, com um gol marcado e uma assistência.