Chelsea x Wolverhampton: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), pela 20ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo nesta quarta-feira (27), às 15h (de Brasília), em Stamford Bridge, pela 20ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Wolverhampton DATA Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 LOCAL Stamford Bridge - Londres, ING HORÁRIO 15h (de Brasília)

Blues lutam para entrar no G-4 / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após a demissão do técnico Frank Lampard, o Chelsea entra em campo busca a segunda vitória consecutiva na Premier League, mas não terá N'Golo Kante, com problema no tendão da coxa.

Se Thomas Tuchel assumir o comando dos Blues, ele certamente terá a tarefa de tirar o melhor proveito dos seus compatriotas alemães Timo Werner e Kai Havertz - ambos ainda não justificaram suas transferências.

Já o Wolverhampton vem de duas derrotas consecutivas na Premier League

Provável escalação do Chelsea: Mendy; James, Zouma, Silva, Chilwell; Kante, Kovacic, Mount; Ziyech, Abraham, Hudson-Odoi.

Provável escalação do Wolverhampton: Patricio; Semedo, Coady, Boly, Saiss; Neves, Moutinho, Dendoncker; Traore, José, Neto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

WOLVERHAMPTON

JOGO CAMPEONATO DATA Wolves 2 x 3 West Bromwich Premier League 16 de janeiro de 2021 Chorley 0 x 1 Wolves Copa da 22 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Wolves Premier League 30 de janeiro de 2021 15h (de Brasília) Wolves x Premier League 2 de fevereiro de 2021 17h15 (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA City 2 x 0 Chelsea Premier League 19 de janeiro de 2021 Chelsea 3 x 1 Luton Town 24 de janeiro de 2021

