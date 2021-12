Chelsea pode sofrer várias mudanças antes da disputa do Mundial

Depois de um forte início de temporada, lesões e casos da Covid-19 levaram a um final inconsistente para o Chelsea em 2021. Como tal, o apetite por novas contratações em janeiro pode ter aumentado um pouco na equipe inglesa.

Thomas Tuchel estava bastante satisfeito com a sua equipe no início da temporada, mas, ocasionalmente, não conseguiu promover jovens jogadores para o banco de reservas.

Vale lembrar que o Chelsea estará na disputa do Mundial de Clubes, que se inicia no começo de fevereiro.

Além disso, possíveis saídas podem forçar os Blues a fazerem grandes movimentos na janela de transferência que se aproxima em janeiro.

Então, o que os torcedores do Chelsea e, claro, do Palmeiras devem esperar no próximo mês no Stamford Bridge?

A GOAL te mostra os potenciais negócios que podem acontecer no Chelsea em janeiro.

Potenciais chegadas

As chegadas no Chelsea serão, em grande parte, ditadas pelas partidas, mas questões contratuais e problemas com lesões significam que a defesa provavelmente será uma prioridade na janela.

Conforme antecipou a GOAL, Ben Chilwell passou por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior e provavelmente ficará de fora até o final da temporada.

Isso deixou o Chelsea ponderando se deve chamar de volta algum jogador emprestado ou contratar um novo lateral para substituir Chilwell.

No final de dezembro, o Lyon recusou o pedido dos Blues para chamar de volta Emerson Palmieri, enquanto Ian Maatsen - atualmente em Coventry City - também permanece como opção.

Uma solução ideal pode ser o lateral Lucas Digne, que está no Everton, que atualmente está sendo oferecido a vários clubes depois de ter sido descartado por Rafa Benitez.

Em outra parte da defesa, Jules Koundé, do Sevilla, é um alvo de longo prazo, mas custaria um valor perto de sua cláusula de liberação, ou seja, quase 80 milhões de euros em janeiro.

Além disso, Wesley Fofana, do Leicester City, e Matthijs De Ligt, da Juventus, são alvos, enquanto Tuchel já considerou contratar a dupla do Paris Saint-Germain, Marquinhos e Presnel Kimpembe.

Portanto, é provável que qualquer negócio na defesa seja postergado para a próxima janela, e é uma história semelhante no meio-campo, onde Declan Rice, do West Ham, e Aurelien Tchouameni, do Monaco, são outros alvos de longo prazo.

Qualquer contratação no meio-campo teria que levar em consideração o futuro dos atuais jogadores da equipe, junto com as emocionantes estrelas emprestadas Conor Gallagher e Billy Gilmour.

Os Blues também estão procurando maneiras de fortalecer seu time de sub-23, que caiu um pouco em qualidade nesta temporada. Tal como acontece com a equipe principal, uma área particular de preocupação é a lateral esquerda.

Potenciais saídas

O Chelsea será mais ativo ao permitir que os jogadores deixem os jogadores em janeiro, com o clube aberto a ofertas pelos meio-campistas Ross Barkley e Lewis Baker, desde que a atual situação de jogadores machucados não piore.

Barkley pode sair permanentemente, com Newcastle, Leeds e Burnley, todos supostamente interessados ​​no jogador inglês.

Outro jogador que pode estar em trânsito é o atacante Bryan Fiebema, com um número crescente de clubes expressando interesse em contratar o jovem norueguês. Enquanto isso, a ex-estrela da base Charly Musonda poderá negociar com outros clubes gratuitamente a partir de janeiro.

Empréstimos

O Chelsea também poderá deixar um ou dois jogadores emprestados, sendo o zagueiro Malang Sarr o mais provável de sair.

O Milan já mostrou interesse no jogador de 22 anos e, assim que o Chelsea decidir como vai substituir o Chilwell, a equipe inglesa responderá o time italiano sobre Sarr.

Um empréstimo para Hakim Ziyech, entretanto, foi levantado por seus representantes, atraindo interesse de Barcelona, ​​Dortmund e Milan.

No entanto, tal como aconteceu no verão passado, qualquer saída em potencial será vetada pelo Chelsea, que ainda considera o jogador peça importante.

Contratos a serem renovados

Do ponto de vista contratual, o Chelsea tem enormes problemas na defesa. Thiago Silva, Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen e Antonio Rudiger podem assinar um pré-contrato já em janeiro, já que seus contratos se encerram em junho de 2022.

Espera-se que Thiago Silva renove, enquanto Azpilicueta deve permanecer focado em sua função de capitão do clube até o verão, apesar do grande interesse do Barcelona em um acordo gratuito.

No entanto, são as situações em torno de Rudiger e Christensen que são de particular preocupação. No caso de Rudiger, o Real Madrid está em uma posição forte para contratar o alemão, com a relutância do Chelsea em fazer do zagueiro um dos salários mais altos do clube.

Christensen também tem muito interesse em seus serviços e as conversas sobre um novo contrato no Chelsea estão repletas de problemas, apesar de seu desejo de permanecer no Stamford Bridge.

Mais uma vez, sua infelicidade se resume a não se sentir valorizado o suficiente pelos campeões europeus, que busca manter seu salário como um dos mais baixos do time.

Já o Chelsea também quer renovar os contratos dos talentosos jovens Harvey Vale e Xavier Simons, que estreou recentemente contra o Brentford na Copa da Liga Inglesa.