Chelsea entra firme na briga por Raphinha e formaliza proposta ao Leeds

Os Blues oferecem 55 milhões de libras pelo brasileiro e abrem disputa com o Arsenal

O Chelsea entrou de vez na briga pelo brasileiro Raphinha. Os Blues formalizaram uma proposta de 55 milhões de libras ao Leeds pelo jogador da seleção brasileira. O time de Thomas Tuchel busca agora um acordo com o atacante.

Segundo soube a GOAL, a oferta agradou ao Leeds que, no entanto, ainda espera um novo movimento do Arsenal. O atual clube de Raphinha entende que pode se beneficiar da disputa entre as duas equipes e pretende aceitar a maior oferta.

Raphinha segue dando preferência ao Barcelona, o clube catalão, no entanto, não tem condições de disputar o brasileiro por essas cifras e, pelo menos por enquanto, ainda não formalizou uma proposta pelo jogador.

Outro time que demonstrou interesse em Raphinha, mas não chegou a fazer uma oferta oficial foi o Tottenham que está focado na negociação por Richarlison.

Fundamental na campanha que livrou o Leeds do rebaixamento na última temporada, Raphinha anotou 11 gols e deu 3 assistências em 36 jogos. Ele também se destacou com a camisa da seleção brasileira e está bem cotado para ser um dos 26 convocados de Tite para a Copa do Mundo do Qatar.