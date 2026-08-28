O Chelsea busca analisar a possibilidade de contratar Lamine Camara, meio-campista do Monaco, da França, para ser um possível substituto do argentino Enzo Fernández. O jogador de 22 anos foi oferecido à diretoria do clube londrino em meio à continuidade das conversas entre as partes envolvidas.

Segundo o jornal "The Sun", o Chelsea já começou a reunir informações sobre as condições pessoais do internacional senegalês, mas os Blues não são o único interessado no negócio. O Liverpool entra na disputa pela contratação do jogador, contando com a vantagem de competir na Liga dos Campeões da Europa, ao contrário do Chelsea, além do interesse sério do Crystal Palace, cuja proposta anterior foi rejeitada pelo Monaco durante a atual janela de transferências do verão. Assim, a concorrência segue em aberto com a aproximação dos últimos dias para o fechamento do mercado.

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Camara disputou 24 partidas pelo Campeonato Francês com o Monaco na última temporada, nas quais marcou 3 gols e deu 3 assistências, completando assim 3 temporadas inteiras na elite do futebol francês após uma passagem anterior pelo Metz. Ele também está próximo de disputar seu 50º jogo internacional pela seleção de Senegal, apesar de ter nascido em 2004.

O Chelsea pode se ver obrigado a reforçar seu meio-campo caso se concretize a venda de Fernández ao Manchester City. O italiano Enzo Maresca colocou o jogador argentino no topo de suas prioridades para o verão, a fim de reforçar o elenco do City após a saída de Rodri para o Barcelona. E apesar de o Manchester City ter perdido o prazo estabelecido pelo Chelsea, que pedia o pagamento de 120 milhões de libras esterlinas para fechar o negócio no início deste mês, a diretoria dos Blues ainda está disposta a vendê-lo caso chegue a oferta financeira adequada.

Fernández ficou fora da escalação do Chelsea que venceu o Luton Town na noite de ontem, quinta-feira, pela Copa da Liga, mas o treinador Xabi Alonso negou que essa ausência tenha relação com os rumores sobre seu futuro, afirmando: "Temos outros jogadores que precisam de minutos em campo".