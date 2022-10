Aston Villa x Chelsea: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Neste domingo (16), Blues buscam emplacar a quinta vitória consecutiva na temporada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois de vencer o Milan por 2 a 0 na fase de grupos da Champions League, o Chelsea volta as atenções para a Premier League. Neste domingo (16), às 10h (de Brasília), os Blues visitam o Aston Villa, no Villa Park, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Embalado com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos da temporada, o Chelsea aparece na quarta posição do campeonato nacional com 16 pontos.

Para o confronto fora de casa, o técnico Graham Potter perdeu Reece James, lesionado. Assim, Azpilicueta é o mais cotado para assumir a posição, enquanto Ruben Loftus-Cheek ou Conor Gallagher podem substituir Jorginho.

Do outro lado, o Aston Villa, vindo de dois empates consecutivos, aparece em 16º com apenas nove pontos. O técnico Gerrard pode manter a equipe que empatou com o Nottingham Forest em 1 a 1 na última rodada.

Em 159 jogos disputados entre as equipes, são 65 vitórias do Chelsea, contra 58 do Aston Villa, além de 36 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Inglês 21/22, os Blues venceram por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável CHELSEA: Arrizabalaga; Chalobah, Silva, Koulibaly; Azpilicueta, Kovacic, Loftus-Cheek, Chilwell; Mount; Pulisic; Aubameyang.

Escalação do provável ASTON VILLA: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Young; McGinn, Luiz, Ramsey; Buendia, Watkins, Coutinho.

Desfalques

Chelsea

N'Golo Kante e Reece James, lesionados, desfalcam os Blues.

Aston Villa

EM FORMATO DE TEXTO

Quando é?

• Data: domingo, 16 de outubro de 2022

• Horário: 10h (de Brasília)

• Local: Villa Park – Birmingham, ING

• Arbitragem: ROBERT JONES (árbitro), LEE BEETS e IAN HUSSIN (assistentes), MICHAEL SALISBURY (quarto árbitro) e STUART ATTWELL (AVAR)