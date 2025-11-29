+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Premier League
team-logoChelsea
Stamford Bridge
team-logoArsenal
Mounique Vilela

Chelsea x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Clássico inglês será disputado neste domingo (30), em Stamford Bridge; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em confronto direto, Chelsea e Arsenal se enfrentam neste domingo (30), às 13h30 (de Brasília), em Stamford Bridge, em Londres, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Barcelona por 3 a 0 na última rodada da Champions League, o Chelsea volta suas atenções para o Campeonato Inglês. Na vice-liderança, com 23 pontos, os Blues buscam reduzir a diferença de seis pontos para o líder Arsenal. Em 12 jogos, somam sete vitórias, dois empates e três derrotas na competição nacional.

Por outro lado, o Arsenal, que derrotou o Bayern de Munique por 3 a 1 na Champions League, chega embalado ao Campeonato Inglês, com 11 vitórias e dois empates. A única derrota ocorreu na estreia, quando perdeu para o Liverpool por 1 a 0.

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Tosin e Cucurella; Gusto e Caicedo; Estêvão (Pedro Neto), Enzo Fernández e Garnacho; João Pedro.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapié e Calafiori; Eze, Zubimendi e Rice; Saka, Merino e Trossard.

Desfalques

Chelsea

Romeo Lavia, Cole Palmer, Dario Essugo e Levi Colwill estão no DM.

Arsenal

Viktor Gyokeres e Kai Havertz estão machucados.

Quando é?

  • Data: domingo, 30 de novembro de 2025
  • Horário: 13h30 (de Brasília)
  • Local: Stamford Bridge - Londres, ING

Retrospecto recente

CHE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/2
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

ARS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

CHE

Outros

ARS

0

2

Empates

3

Vitórias

4

Gols feitos

12
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

