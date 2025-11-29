Chelsea x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Em confronto direto, Chelsea e Arsenal se enfrentam neste domingo (30), às 13h30 (de Brasília), em Stamford Bridge, em Londres, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Barcelona por 3 a 0 na última rodada da Champions League, o Chelsea volta suas atenções para o Campeonato Inglês. Na vice-liderança, com 23 pontos, os Blues buscam reduzir a diferença de seis pontos para o líder Arsenal. Em 12 jogos, somam sete vitórias, dois empates e três derrotas na competição nacional.

Por outro lado, o Arsenal, que derrotou o Bayern de Munique por 3 a 1 na Champions League, chega embalado ao Campeonato Inglês, com 11 vitórias e dois empates. A única derrota ocorreu na estreia, quando perdeu para o Liverpool por 1 a 0.

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Tosin e Cucurella; Gusto e Caicedo; Estêvão (Pedro Neto), Enzo Fernández e Garnacho; João Pedro.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapié e Calafiori; Eze, Zubimendi e Rice; Saka, Merino e Trossard.

Desfalques

Chelsea

Romeo Lavia, Cole Palmer, Dario Essugo e Levi Colwill estão no DM.

Arsenal

Viktor Gyokeres e Kai Havertz estão machucados.

Quando é?

Data: domingo, 30 de novembro de 2025

domingo, 30 de novembro de 2025 Horário: 13h30 (de Brasília)

13h30 (de Brasília) Local: Stamford Bridge - Londres, ING

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis