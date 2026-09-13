O Atlético de Madrid recuperou o ritmo das vitórias após bater o anfitrião Real Sociedad por 3 a 0, neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

O Atlético de Madrid havia perdido para o Athletic Bilbao por 3 a 0, em duelo de La Liga, antes de voltar a ser derrotado, desta vez pelo Liverpool por 2 a 1, na Liga dos Campeões da Europa, retornando às vitórias hoje.

Os três gols do Atlético foram marcados por Alejandro Grimaldo (84, de pênalti), Jonathan David (aos 90) e Giuliano Simeone (90+5).

O Atlético de Madrid elevou sua pontuação para 10 pontos, na quarta colocação da tabela de La Liga, a dois pontos do vice-líder Real Madrid e a cinco pontos do líder Barcelona, enquanto o Real Sociedad estacionou nos 7 pontos, na 12ª posição.

O primeiro tempo da partida entre Real Sociedad e Atlético de Madrid terminou empatado sem gols, após uma primeira etapa equilibrada, marcada por períodos de domínio alternado, com ligeira superioridade dos donos da casa e poucas chances claras.

As oportunidades mais perigosas foram do Real Sociedad, com uma cabeçada de Sucic após um escanteio e uma cobrança de falta de Sergio Gómez, enquanto as chances do Atlético incluíram uma cabeçada de Hummels e uma finalização de Kang-in Lee.

O segundo tempo também começou equilibrado entre as duas equipes, mas, com a partida se aproximando do fim, o Atlético de Madrid recusou-se a sair com o empate.

O Atlético de Madrid marcou 3 gols consecutivos e conquistou 3 pontos preciosíssimos, que o colocaram no G-4 de La Liga.

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