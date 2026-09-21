Após um dia marcado por resultados contrastantes, Kylian Mbappé, que perdeu com o Real Madrid diante do Atlético de Madrid por 2 a 1, e Ousmane Dembélé, que venceu com o Paris pelo Olympique de Marselha por 2 a 1, se reencontrarão no estádio de Clairefontaine com o início da era Zinédine Zidane.

As duas estrelas da seleção francesa não terão tempo para descanso, pois se preparam para as partidas contra a Turquia (25 de setembro), a Bélgica (28 de setembro e 5 de outubro) e a Itália (2 de outubro).

Ainda assim, os olhares estarão voltados para eles, já que se aguarda com ansiedade o reencontro da dupla após as declarações a respeito do prêmio da Bola de Ouro.

Depois do anúncio da lista de indicados à Bola de Ouro, a estrela do Real Madrid não hesitou em falar sobre o companheiro. Ele disse: "Dembélé? Ele sempre foi visto como um jogador talentoso. Eu sempre fui visto como o escolhido. Estive no topo desde o início, muito cedo. O caminho dele foi diferente, pois sofreu com lesões, mas soube compensar isso."

E acrescentou em seguida: "Em alguns anos, me considerei o melhor jogador do mundo. Não via nenhum jogador mais forte do que eu. Depois, quando Messi chegou à cerimônia e venceu, eu disse que o melhor jogador estava no pódio da premiação. Sem problema. E quando Cristiano venceu, disse a mesma coisa... Quanto aos outros, eu os observei, e mesmo que ele vença a Bola de Ouro, jamais trocaria de lugar com ele."

Depois de ter sido afetado pelas críticas, Dembélé não gostou das declarações e respondeu pelo canal "Ligue 1+", dizendo: "Durante toda a minha carreira, não disse uma palavra sequer, trabalhei de forma inacreditável. Como eu disse, nunca fui o jogador escolhido, mas trabalhei duro, e no ano passado fui recompensado por um ano espetacular com o Paris Saint-Germain. Quanto a este ano, vamos ver, sem pressão, é só relaxar."

Antes de declarar ao mesmo canal que daria a Bola de Ouro a Khvicha Kvaratskhelia.

E acrescentou: "Ficaria muito feliz porque ele também merece. Ele teve uma temporada excepcional. Para mim, ele é o melhor jogador do mundo. Por isso merece a Bola de Ouro."

O jornal "L'Équipe" confirmou, nesta segunda-feira, que a resposta de Dembélé surpreendeu Mbappé, que evidentemente não esperava uma reação como essa.

Será que Zinédine Zidane, em sua primeira convocação para a seleção francesa, tentará acalmar imediatamente a polêmica escalando os jogadores envolvidos?

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Ao serem contatadas fontes da seleção francesa e da nova comissão técnica pelo jornal "Sport", elas confirmaram não haver nenhum problema e preferiram remeter os jogadores à declaração de Zidane durante sua última entrevista coletiva.

Zidane disse: "Não quero pôr fim à diversão e ao debate. A diversão e o debate acontecem diariamente; são esses os debates, fazem parte do jogo. Sei o que é a sensação de ganhar a Bola de Ouro, e todo jogador deseja isso. Há debates, e isso é normal. Acredito que a questão gira principalmente fora da seleção, mas internamente não haverá nenhum problema. Vamos nos concentrar em disputar essas quatro partidas, começando pela Turquia."

Fica evidente que Zidane tem outras prioridades. Cabe a Mbappé e Dembélé resolverem suas divergências amigavelmente.