O Real Madrid atravessa uma virada perigosa que não estava nos planos. Duas derrotas nas últimas sete partidas do Campeonato Espanhol, a mais recente no clássico contra o Atlético de Madrid, colocaram o time merengue no centro de uma verdadeira crise e abriram espaço para questionamentos sobre a real utilidade da revolução do verão comandada por Florentino Pérez.

No verão, o presidente do Real Madrid decidiu reestruturar completamente a equipe, e sua primeira e mais destacada decisão foi a contratação de José Mourinho, apostando na capacidade do treinador português de fazer os jogadores recuperarem seu melhor nível e devolver o prestígio perdido. Contudo, a realidade veio de forma chocante: a situação não melhorou, pelo contrário, tornou-se semelhante ou até pior do que na temporada passada, o que provoca grande preocupação nas arquibancadas do Bernabéu e coloca Mourinho sob a pressão de críticas cada vez maiores a cada dia.

Contrato até 2032 e queda repentina

Entre as grandes decisões tomadas por Pérez, esteve a renovação do contrato do craque brasileiro Vinícius Júnior até 30 de junho de 2032, com um contrato milionário que lhe garante um salário de cerca de 24 milhões de euros por ano, tornando-o o segundo jogador mais bem pago do time, atrás apenas de Kylian Mbappé.

Desde a assinatura desse contrato histórico, o desempenho de Vinícius caiu de forma acentuada e repentina. O jogador que aterrorizava as defesas da Europa passou a viver sob enorme pressão da torcida e da imprensa, a ponto de uma ampla parcela dos torcedores do Real Madrid passar a exigir publicamente sua exclusão do time titular e a oportunidade para o jovem ponta Yan Diomandé.

"Ele precisa experimentar o banco de reservas"

Essa opinião foi fortemente defendida pelo famoso jornalista esportivo Matías Prats, recém-integrado ao programa "El Chiringuito", apresentado por Josep Pedrerol, durante sua participação no programa "Radio Marca", conforme noticiado pelo jornal espanhol "Sport".

Prats iniciou sua fala com um diagnóstico duro sobre a situação do brasileiro, afirmando: "Vinícius não apresentou um bom desempenho no início desta temporada. A solução é clara: ele precisa experimentar as consequências de ficar no banco de reservas".

E acrescentou: "Para o bem dele e do Real Madrid. Acho que ele precisa de um alerta. Vinícius não vai bem, falta-lhe vivacidade, não consegue driblar nenhum jogador e não faz nenhum esforço".

Prats apontou o substituto pronto, afirmando: "Há um jogador que praticamente implora por uma vaga no time titular, que é Diomandé".

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Mourinho vai mudar o esquema?

Por sua vez, um dos analistas colaboradores da "Radio Marca" comentou que Mourinho dispõe de outras soluções para mudar o formato do time, especialmente no ataque, dizendo: "Ele pode escalar um atacante de referência. Acho que Carlos Espí não está sobrando no momento, pois é um jogador de outro tipo e pode dar à equipe uma nova profundidade ofensiva".

Prats encerrou sua participação incendiária com uma frase que resumiu o atual momento do time merengue, descrevendo o Real Madrid de hoje como um "time sem alma".