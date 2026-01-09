+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Copa da Inglaterra
team-logoCharlton Athletic
The Valley, Charlton
team-logoChelsea
Joaquim Lira Viana

Charlton x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa da Inglaterra 2025/26

Equipes se enfrentam neste sábado (10), no The Valley; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Charlton recebe o Chelsea neste sábado (10), às 17h (de Brasília), pela terceira fase da Copa da Inglaterra 2025/26. A bola rola no gramado do The Valley, em Londres, com transmissão ao vivo de ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).

O Charlton, time da casa, disputa a segunda divisão inglesa e atualmente é o 19º colocado na tabela do Championship. Eles ganharam a Copa da Inglaterra de 1947, sobre o Burnley, por 1 a 0 na final.

Já o Chelsea venceu a Copa da Inglaterra oito vezes na história (1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012 e 2018), sendo o terceiro time com mais títulos, empatado com o Tottenham. Esta será a primeira partida do clube sob o comando do novo treinador Liam Rosenior, ex-Strasbourg; os Blues demitiram o técnico Enzo Maresca no dia 1º de janeiro de 2026.

Prováveis escalações

Charlton: Thomas Kaminski; Amari'i Bell, Lloyd Jones e Macaulay Gillesphie; Conor Coventry; Tyreece Campbell, Sonny Carey, Greg Docherty e James Bree; Charlie Kelman e Miles Leaburn. Técnico: Nathan Jones

Chelsea: Filip Jørgensen; Joshua Acheampong, Willy Fofana, Benoît Badiashile, Jorrel Hato; Moises Caicedo e Andrey Santos; Jamie Gittens, Estêvão e Alejandro Garnacho; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior

Desfalques

Charlton

Lesionados: Kayne Ramsay, Onel Hernández, Matt Godden e Josh Edwards.

Chelsea

Lesionados: Levi Colwill, Romeo Lavia e Dário Essugo. 

Quando é?

  • Data: sábado, 10 de janeiro de 2026
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: The Valley, Londres - Inglaterra
