Charlton x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa da Inglaterra 2025/26

O Charlton recebe o Chelsea neste sábado (10), às 17h (de Brasília), pela terceira fase da Copa da Inglaterra 2025/26. A bola rola no gramado do The Valley, em Londres, com transmissão ao vivo de ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).
O Charlton, time da casa, disputa a segunda divisão inglesa e atualmente é o 19º colocado na tabela do Championship. Eles ganharam a Copa da Inglaterra de 1947, sobre o Burnley, por 1 a 0 na final.
Já o Chelsea venceu a Copa da Inglaterra oito vezes na história (1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012 e 2018), sendo o terceiro time com mais títulos, empatado com o Tottenham. Esta será a primeira partida do clube sob o comando do novo treinador Liam Rosenior, ex-Strasbourg; os Blues demitiram o técnico Enzo Maresca no dia 1º de janeiro de 2026.
Prováveis escalações
Charlton: Thomas Kaminski; Amari'i Bell, Lloyd Jones e Macaulay Gillesphie; Conor Coventry; Tyreece Campbell, Sonny Carey, Greg Docherty e James Bree; Charlie Kelman e Miles Leaburn. Técnico: Nathan Jones
Chelsea: Filip Jørgensen; Joshua Acheampong, Willy Fofana, Benoît Badiashile, Jorrel Hato; Moises Caicedo e Andrey Santos; Jamie Gittens, Estêvão e Alejandro Garnacho; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior
Desfalques
Charlton
Lesionados: Kayne Ramsay, Onel Hernández, Matt Godden e Josh Edwards.
Chelsea
Lesionados: Levi Colwill, Romeo Lavia e Dário Essugo.
Quando é?
- Data: sábado, 10 de janeiro de 2026
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: The Valley, Londres - Inglaterra