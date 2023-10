Chapecoense x Tombense: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (30), pela 34ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

A Chapecoense enfrenta a Tombense, em duelo contra a luta pelo rebaixamento, na noite desta segunda-feira (30), a partir das 20h (de Brasília), na Arena Condá, pela 34ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Para sair da 17ª posição, a primeira da zona da degola, a Chapecoense precisa de uma vitória simples. Com esses três pontos, a equipe pode empurrar a Ponte Preta para a zona de rebaixamento e empatar com 36 pontos com o Sampaio Corrêa.

Porém, para também continuar sonhando com a permanência na Série B, a Tombense precisa ganhar do time catarinense para chegar aos 34 pontos e assumir a 17ª posição, faltando quatro jogos para o fim.

Prováveis escalações

Chapecoense: Airton; Borel, Bruno Leonardo, Lucas Freitas, Mancha; Victor Ferraz, Cazonetti, Confreste; Henrique Dourado, Bruno Nazário e Marcinho.

Tombense: Léo Lang; Pedro, Ednei, Roger Carvalho, Guilherme Santos; Bruno Matias, Zé Ricardo, Matheus Frizzo; Keké, Kleiton e Fernandão.

Desfalques

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Tombense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?