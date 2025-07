Chapecoense x Remo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (13), na Arena Condá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e Remo se enfrentam neste domingo (13), às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 16ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Em oitavo lugar, com 22 pontos, a Chapecoense volta a campo buscando se aproximar do G-4. No momento, a Chape está a dois pontos do Avaí, quarto colocado. Na última rodada, venceu o Operário-PR por 2 a 1.

Por outro lado, o Remo vem de empate sem gols com o Cuiabá. Em quinto lugar, com 24 pontos, a equipe acumula seis vitórias, seis empates e três derrotas na Série B.

Chapecoense: Rafael Santos; Victor Caetano, Bruno Leonardo e João Paulo; Maílton, Rafael Carvalheira, Bruno Matias, Giovanni Augusto e Walter Clar; Marcinho e Neto Pessoa.

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Sávio; Caio Vinícius, Cantillo e Jaderson; Matheus Davó, Marrony e Janderson.

Desfalques

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Remo

Pedro Rocha está machucado.

Que horas começa Chapecoense x Remo

