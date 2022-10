Chapecoense x Náutico: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Chape busca a vitória neste sábado (29) para escapar de vez do rebaixamento; veja como acompanhar na TV e na internet

Em busca de escapar de vez do rebaixamento, a Chapecoense enfrenta o Náutico noite deste sábado (29), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, em duelo válido pela 37ª rodada da Série B do Brasileiro. O torcedor pode acompanhar ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Na 15ª posição do campeonato, com 42 pontos, a Chapecoense sabe que precisa de uma vitória simples para assegurar a sua permanência na Série B.

Do outro lado, o Náutico já teve o rebaixamento confirmado, é o lanterna, com 30 pontos e viajou a Chapecó com desfalques, pois alguns atletas pediram para não viajar, enquanto outros já se desligaram do clube.

Escalações:

Escalação do provável CHAPECOENSE: Saulo; Ronei, Frazan, Xandão, Fernando; Freitas, Pablo, Thomás; Ferreira, Willian Popp e Perotti.

Escalação do provável NÁUTICO: Bruno; Anilson, Arthur e João Paulo; Victor Ferraz, Djavan, Ralph e João Lucas; Éverton Brito, Júlio e Geuvânio..

Desfalques

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Náutico

SJean Carlos, Souza, Kieza e Júlio são os desfalques do Timbu.

Quando é?

• Data: sábado, 29 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Arena Condá, Chapecó - SC

•Arbitragem: José da Silva Junior (árbitro), Sidmar Meurer e Daniel Alves Pereira (assistentes), Celio Amorim (quarto árbitro) e Rodrigo Nunes de Sá (VAR)