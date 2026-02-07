Chapecoense x Criciúma: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final do Campeonato Catarinense 2026

Chapecoense e Criciúma se enfrentam neste domingo (8), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pelo segundo jogo das quartas de final do Campeonato Catarinense 2026. A partida terá transmissão ao vivo da SportyNet (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

A Chapecoense chega com moral para o confronto. A equipe venceu a partida de ida, fora de casa, por 2 a 1 e precisa apenas de um empate para chegar nas semifinais. A Chape vem com uma sequência de sete jogos sem perder, com cinco vitórias e dois empates. No Campeonato Brasileiro, o time ocupa a terceira colocação, com quatro pontos.

Já o Criciúma tem a difícil missão de reverter o resultado, jogando fora de casa. O Tigre está mais descansado, já que a Série B ainda não começou, então eles não atuaram no meio de semana.

O clássico deve pegar fogo. A Chapecoense surge como favorita para avançar, graças ao resultado do primeiro jogo, mas com uma vaga na semifinal em disputa, não dá para relaxar.

Chapecoense: Léo Vieira; Marcos Vinícius, Victor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Marcinho e Ítalo. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Criciúma: Alisson; Marcinho, Rodrigo e Luciano Castán (Octávio); João Carlos (Waguininho), Eduardo, Gui Lobo, Jhonata Robert e Marcelo Hermes; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista.

Desfalques

Chapecoense

Rafael Thyere, Ênio e Neto Pessoa estão fora por lesão.

Criciúma

Os jogadores Heitor Roca, Cauê Santos e Yuri Taque seguem lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 8 de fevereiro de 2026

domingo, 8 de fevereiro de 2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Arena Condá - Chapecó, SC

