Champions League vira plataforma para Rodrygo ganhar mais segurança no Real Madrid

Brasileiro vê boa fase na competição aumentar, e pode usar como incentivo para a La Liga

"Mr. Champions", é assim que Rodrygo está sendo chamado pela imprensa espanhola. Depois de mais um importante gol com a camisa do , o brasileiro chega a seis tentos em nove jogos e pode ter na competição uma boa plataforma para se formar no clube.

Muito se fala sobre a dificuldade de adaptação de jovens jogadores brasilrio no futebol europeu, seja pela exigência ou pelo nível de competitividade. Rodrygo parece não ter sido informado deste detalhes. Enquanto alguns levam vários jogos para se firmar na Liga dos Campeões, o ex- , aos 19 anos, já está à vontade e deve usá-la como referência para a .

Em sua primeira participação contra a Inter de Milão, alguns segundos após sair do banco de reservas, Rodrygo finalizou de dentro da área e gol do Real (a Uefa computou como gol contra, mas a bola de Rodrygo ia em direção ao gol).

E esta não foi a primeira vez que o brasileiro entrou decidiu na Champions. No jogo de ida contra a mesma Inter, quando o Real deixava escapar uma vantagem de 2 a 0, Rodrygo entrou em campo no segundo tempo e, 16 minutos depois, marcou o gol da vitória merengue.

Contando o gol computado como contra, o Raio chegou ao seu sexto gol em nove jogos com a camisa do Real na Liga dos Campeões. Os números do jovem jogador são os mesmo de algumas lendas do clube. A título de comparação, o aproveitamento de gols de Rodrygo é maior do que o de Neymar na competição - 0,67 gol por jogo para o Raio, contra 0,57 para o camisa 10 do ..

O próprio Rodygo admite que jogar Liga dos Campeões é outra história: "Tenho uma certa estrela e carinho por esta competição. Eu sempre faço gols ou dou assistências. Espero poder continuar jogando assim".

Mesmo neste cenário positivo, Zinedine Zidane só colocou Rodrygo em seus onze iniciais em duas oportunidades na Liga dos Campeões - e, em ambas, teve bom retorno, foram quatro gols, sendo três em um só jogo, contra o , na fase de grupos de 2019/20. Mas a pressão popular para que o treinador faça mais bom proveito de sua jóia é grande.

Enquanto aguarda sua chance - que pode vir na terça-feira (1), contra o Shakhtar Donetsk -, Rodrygo vê seu nome em manchetes de jornais espanhóis, entre eles o AS, que garantiu que o brasilerio está " construindo seu caminho para o topo na Europa", enquanto ele tenta levar a boa fase para o Campeonato Espanhol.