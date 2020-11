Rodrygo salva o Real Madrid e mostra relação especial com a Champions

O jovem saiu do banco de reservas e dobradinha com Vinícius Júnior garantiu importante vitória para o time de Zidane

O vinha de uma derrota e um empate na , antes de receber a de Milão para esta terceira rodada do certame europeu. Exatamente por isso, qualquer resultado que não fosse uma vitória levantaria grande preocupação aos comandados de Zidane. O cenário, portanto, não era bom na reta final do embate, que estava empatado em 2 a 2. Foi quando a dupla de jovens brasileiros apareceu para decidir: Vini Júnior disparou pela ponta esquerda e deu a assistência para Rodrygo fazer, a dez minutos do apito final, o 3 a 2 que sacramentou a vitória.

Assim como Vini, Rodrygo começou o duelo no banco de reservas – entrou no lugar de Marco Asensio no segundo tempo. O ex-santista vem fazendo um início de temporada irregular, como todo o Real Madrid, e ainda não é visto como um nome absolutamente titular. Mas quando o assunto é Champions League, o atacante de 19 anos tem sido uma espécie de especialista para os merengues: em oito partidas disputadas pelo Real no certame europeu, Rodrygo contribuiu diretamente com oito gols: foram cinco tentos e três assistências.

“Eu estava pronto, em todo momento, esperando a minha oportunidade. Dentro de campo eu posso fazer isso, marcar gol ou dar uma assistência para ajudar o time. Sempre sinto algo especial quando jogo a Champions”, disse, sem esconder a felicidade pela noite decisiva em prol da equipe.

“Alegria e alívio. Sabíamos que seria um jogo difícil, estávamos preparados. Depois, todo o time sofreu, mas estávamos prontos e ganhamos, o que é o mais importante”, concluiu. Este foi o primeiro gol oficial de Rodrygo nesta temporada pelo Real Madrid. Entretanto, a média de 0.44 tentos por partida segue exatamente igual à da última campanha, quando marcou sete vezes.

Após três rodadas disputadas, o Real Madrid ocupa a terceira posição do Grupo B da Champions League – vale relembrar que apenas os dois primeiros de cada chave avançam para as oitavas de final.