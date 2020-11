Inter de Milão x Real Madrid ao vivo: siga em tempo real o jogo da Champions League

O vence merecidamente no San Siro, e se tivesse um pouco mais de calma, principalmente com Mendy, poderia estar com uma vantagem ainda maior.

O time espanhol vem controlando as ações do jogo com facilidade e anulando uma Inter pouco produtiva, que não consegue fazer a bola chegar em Lukaku e Lautaro, seus principais jogadores. Os merengues já vinham melhores após o gol de Hazard e encontraram ainda mais facilidade com a expulsão de Vidal - os Nerazzurri vinham melhorando no jogo, mas o chileno perdeu a cabeça, peitou o juiz e acabou complicando ainda mais a situação dos italianos.