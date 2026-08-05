"Céu limpo em Madri": empresário de Vinícius aumenta a polêmica com nova mensagem

O empresário de Vinicius Junior, astro do Real Madrid, aumentou a polêmica em torno do futuro do jogador brasileiro com uma nova mensagem, nesta quarta-feira.

Michael Yormark, presidente da empresa "Roc Nation", agência que representa o astro do Real Madrid Vinicius Junior, havia detonado uma onda de especulações sobre o futuro do jogador brasileiro, na última terça-feira, após publicar uma mensagem nas redes sociais assim que desembarcou no aeroporto de Heathrow, em Londres, na qual disse: "Londres, aqui estou eu. Vamos!", em meio à continuidade dos crescentes rumores sobre o interesse do Arsenal em contratar o jogador do Real Madrid.

O jornal "AS" afirmou, nesta quarta-feira, que Michael Yormark não para de viajar, e seus destinos revelam muito sobre o que pode estar acontecendo nos bastidores.

O empresário de Vinicius publicou uma foto em sua conta nas redes sociais, nesta quarta-feira, comentando: "Céu limpo em Madri, é um dia lindo".

Essa nova mensagem provocou uma grande polêmica sobre o futuro de Vinicius, cujo contrato termina após a próxima temporada.

O jornal apontou que a presença do empresário em Madri aumenta a polêmica sobre as negociações do Real Madrid, já que sua agência cuida dos assuntos de Vinicius e de Yan Diomandé, jogador do Leipzig. Em outras palavras, ela está totalmente a par das principais notícias atuais do Real Madrid. O jogador do Leipzig está prestes a concluir sua transferência para o Real Madrid, faltando apenas os retoques finais. Já a renovação de contrato do brasileiro está travada em um impasse, pendente há muito tempo, e atravessa atualmente momentos decisivos.

Michael Yormark chegou na manhã desta quarta-feira e apareceu acompanhado de Tata Suarez, um dos membros de sua agência e um de seus assistentes mais próximos em Madri e, como de costume, nada foi revelado até agora, o que mantém os torcedores do Real Madrid em estado de expectativa.