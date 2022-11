Preço, locais de consumo e regras para o consumo de cerveja com álcool no Qatar durante a Copa do Mundo

Mesmo com regras restritas, torcedores poderão consumir bebida alcóolica durante estadia no país

Futebol e cerveja é a combinação perfeita para muitos amantes da bola, pelo menos no mundo ocidental. Essa parceria, no entanto, será moderada e restrita durante a Copa do Mundo do Qatar. O país sede do Mundial vai adaptar suas regras durante o torneio, com espaços bem determinados para o consumo de álcool.

Faltando apenas dois dias para o início da Copa do Mundo, a Fifa informou que a venda de bebidas alcoólicas dentro e ao redor dos oito estádios está proibida, sendo permitida apenas nos setores de hospitalidade – também conhecidas como ‘áreas VIP’ – será possível o consumo. Vale ressaltar que o uso de bebida alcóolica nas ruas do Qatar é crime passível de prisão, sendo assim, os torcedores que quiserem “tomar uma” precisam ficar bem atentos aos locais permitidos pela lei.

Na principal Fan Fest, no Parque Al Bidda (no centro de Doha), será permitido o consumo de bebida alcóolica em horário restrito, das 19h até às 1h (da manhã). O copo de meio litro de cerveja (500 ml) custa 14 dólares americanos (R$ 75 na cotação atual), o que faz dela a cerveja mais cara da história das Copas do Mundo.

Alguns bares e restaurantes internacionais em Doha têm autorização para servir bebidas alcoólicas dentro do estabelecimento, algo como uma seleção de locais licenciados. Eles estão concentrados especialmente na zona turística da cidade e abrigarão massivamente os torcedores de fora do país que vão assistir ao evento.