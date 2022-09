Vai ter cerveja com álcool na Copa do Mundo no Qatar?

A venda de bebidas alcoólicas tem sido umas das maiores questões para o Mundial de 2022

Um dos temas de maior dúvida envolvendo a Copa do Mundo de 2022, a ser realizada no Qatar entre os meses de novembro e dezembro, é o consumo de bebidas alcóolicas, especialmente a cerveja. A dúvida é fundamentada pelo fato de bebidas com álcool serem proibidas culturalmente no Qatar, ao mesmo tempo em que é um dos produtos mais consumidos neste tipo de evento – inclusive com uma famosa marca de cervejas sendo um dos principais patrocinadores da competição da FIFA.

A meses do início da Copa do Mundo, a situação ainda não foi oficializada pela organização. Entretanto, segundo publicado pela Reuters, a tendência é que o consumo de cerveja seja liberado com ressalvas durante o Mundial do Qatar. Estas ressalvas são o lugar onde serão vendidas as bebidas, assim como a fatia de horário em que elas serão comercializadas.

“A cerveja estará disponível quando os portões forem abertos, o que acontece três horas antes do início do jogo. Quem quiser beber cerveja vai conseguir. E também vão conseguir enquanto estiverem deixando o estádio, após o apito final”, disse a fonte consultada pela Reuters.

Em dia de jogos, poderão consumir cervejas apenas os torcedores que tiverem ingressos e estiverem em um raio de distância específico dos estádios dentro da faixa horária citada: 3h antes do pontapé inicial e 1h após o apito final.

Além disso, a mesma fonte consultada pela Reuters disse que a cerveja oficial da Copa do Mundo também será comercializada em uma parte específica de uma FIFA fan zone na área central de Doha, também com horários pré-definidos: de 18h30 até 1h da madrugada (horário do Qatar) durante todos os dias do torneio. Vale destacar que em Mundiais anteriores a cerveja era comercializada durante todo o dia em diferentes fan zones.