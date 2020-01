Cerro Porteño faz oferta por empréstimo de Berrío, mas jogador descarta futebol paraguaio

Agente do atleta foi liberado para buscar um novo destino para o atacante que dá preferência para Argentina ou Europa

Com o melhor ataque do em 2020, o segue se reforçando no setor. Depois de acertar a contratação de Pedro Rocha, o Flamengo fechou também com Michael, revelação do Campeonato Brasileiro. Com isso, a disputa ficará bem acirrada e alguns jogadores podem deixar o clube, um deles é Berrío.

O atacante colombiano está na lista dos negociáveis mas rejeitou uma oferta do Cerro Porteño. A ideia do clube paraguaio, que busca um ponta direita, era levar Berrío por empréstimo pagando o salário integral. No entanto, ouviu um não do jogador.

Orlando Berrío não quer trocar o futebol brasileiro pelo paraguaio. A intenção do atacante é seguir no país ou ir para mercados como o futebol argentino e, claro, Europa. Desta forma, o agente do atleta foi avisado que pode seguir buscando oportunidades, já que pelas opções, ele terá pouco espaço em 2020.

(Foto: Getty Images)

Na última quinta-feira(09), Marcos Braz foi questionado sobre os planos para o jogador e foi direto: "ele é bicampeão da Libertadores, tem mais um ano de contrato com o Flamengo, é nosso jogador".

Aos 28 anos de idade, Berrío tem mais um ano de contrato com o clube e chegou a ser convocado para a seleção colombiana na reta final do ano passado.