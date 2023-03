Central x Sport Recife ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela última rodada da primeira fase do estadual; veja como acompanhar na internet

Central e Sport Recife se enfrentam na tarde deste sábado (1), no Lacerdão, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 13ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming.

Quer ver jogos do Pernambucano ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Embalado com a classificação para a final do Nordestão após a vitória sobre o ABC por 1 a 0, o Sport volta as atenções para o Campeonato Pernambucano. O Leão está na liderança do torneio, com 27 pontos, três a mais que o Retrô, e já está classificado para a semifinal. Assim, o técnico Ederson Moreira pode mandar a campo um time alternativo.

Do outro lado, o Central foi derrotado pelo Santa Cruz por 3 a 1 na última rodada, e ainda briga pela classificação para a segunda fase. A equipe ocupa o sexto lugar, com 14 pontos e 42% de aproveitamento.

Em 55 jogos disputados entre as equipes, o Sport registra ampla vantagem. Até aqui, soma 41 vitórias, contra apenas cinco do Central, além de nove empates. No último encontro, válido pela primeira fase do Pernambucano 2021, o Sport venceu por 2 a 0.

Prováveis e scalações

Sport: Jordan (Renan); Ewerthon, Renzo (Sabino), Chico e Felipinho; Fábio Matheus, Pedro Martins e Matheus Vargas; Edinho (Paulinho), Gabriel Santos (Kayke) e Wanderson. Técnico: Enderson Moreira.

Central: Juca; Edy, Áquila, Jackson e Adson; Douglas Bomba, Douglas Carioca, Fernando Pires e Dhonata; Roninho e Leandro Costa. Técnico: Márcio Goiano

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Central

Sem desfalques confirmados.

Quando é?