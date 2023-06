Celta de Vigo x Barcelona ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes se enfrentam neste domingo (4), pela última rodada; veja como acompanhar na internet

Celta de Vigo e Barcelona se enfrentam na tarde deste domingo (4), às 16h (de Brasília), no Estádio de Balaídos, pela última rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Jogando diante de sua torcida, o Celta de Vigo chega para a última rodada ainda com risco de rebaixamento. A equipe soma 40 pontos na tabela, um a mais que o Valladolid, primeira equipe na zona de rebaixamento. Uma vitória diante do Barcelona é o suficiente para a equipe comandada por Carlos Carvalhal permanecer na primeira divisão.

Do outro lado, o já campeão Barcelona chega sem grandes pretensões para a última rodada. A equipe comandada por Xavi soma 88 pontos, e tem a melho defesa da competição, sofrendo apenas 18 gols em 37 jogos disputados.

Prováveis escalações

Celta de Vigo: Iván Villar; Hugo Mallo, Óscar Mingueza, Unai Núñez, Javi Galán; Carles Pérez, Gabri Veiga, Renato Tapia, Luca De La Torre; Iago Aspas, Strand Larsen.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Jules Koundé, Christensen, Marcos Alonso; Frank Kessié, De Jong, Gavi; Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Robert Lewandowski.

Desfalques

Celta de Vigo

Joseph Aidoo, Fran Beltrán e Agustín Marchesín, lesionados, desfalcam o Celta.

Barcelona

Pedri, lesionado, desfalca o Barcelona.

Quando é?