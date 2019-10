Ceará x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (26), às 17h (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando se afastar do risco de rebaixamento, o Ceará recebe o neste sábado (26), às 17h (de Brasília), no Castelão, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo na Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Vasco DATA Sábado, 26 de outubro LOCAL Castelão - Ceará, BRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Divulgação Ceará)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CEARÁ

Após conquistar uma importante vitória fora de casa sobre o por 2 a 1, o chega embalado, na 15ª posição, com 29 pontos, um a menos que o , primeiro time na zona de rebaixamento.

"O Vasco vem bem, tem um time forte, organizado, com certeza vai ser uma partida difícil. Contamos também com nossa torcida que é diferente, especial. Com a torcida junto, somos mais fortes", disse Felipe Silva.

Provável escalação do Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; William Oliveira, Fabinho, Ricardinho e Thiago Galhardo; Lima e Bergson

VASCO

Sem perder há quatro jogos (um empate e três vitórias), a equipe carioca afastou a ameça do Z-4, subindo para a 11ª posição, com 37 pontos.

O técnico Vanderlei Luxemburgo poderá contar com o retorno de Raul, recuperado de dores musculares.

"Já vinha treinando há alguns dias. Tem mais dois treinos, espero que dê tudo certo para que possa fazer um grande jogo. É sempre difícil jogar no Castelão. Já joguei a favor, a torcida apoia bastante. Mas a torcida do Vasco também é gigante. Sabemos que vão comparecer muitos torcedores vascaínos. Contamos com esse apoio", disse o volante.

Por outro lado, Oswaldo Henríquez, com um edema no tornozelo esquerdo, está fora. Miranda e Ricardo são as opções do treinador.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Pikachu, Castán, Henríquez, Henrique; Richard, Raúl; Marrony, Felipe, Rossi; Ribamar

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Ceará Brasileirão 17 de outubro Bahia 1 x 2 Ceará Brasileirão 21 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Brasileirão 30 de outubro 19h30 (de Brasília) x Ceará Brasileirão 2 de novembro 19h (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 1 Brasileirão 17 de outubro 0 x 1 Vasco Brasileirão 20 de outubro

Próximas partidas