Ceará x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Partida será neste domingo (17), pela 27ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ceará e RB Bragantino entram em campo neste domingo (17), na Arena Castelão, às 18h15 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, em encontro de equipes com objetivos diferentes. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x RB Bragantino DATA Domingo, 17 de outubro de 2021 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - CE HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Rodrigo Henrique Correa e Thiago Correa Farinha (RJ)

Quarto árbitro: Joanilson Scarcella de Lima (CE)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Auxiliar do VAR: Carlos Cardoso de Souza (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Massa Bruta quer a vitória fora de casa/ Foto: Ari Ferreira/RB Bragantino/Divulgação

O jogo deste domingo será transmitido pelo Premiere, na tv fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Há três jogos sem vencer (dois empates e uma derrota), o Ceará quer voltar a somar pontos e permanecer distante da zona perigosa.

O Vozão não terá Buiú, Victor Jacaré e Wendson disponíveis.

O RB Bragantino, por outro lado, entra em campo querendo manter a sua posição dentro do G-4.

O Massa Bruta não poderá contar com Eric Ramires e Léo Ortiz, suspensos. Já Artur está afastado por Covid-19, Praxedes, com problema muscular, é dúvida, enquanto Lucas Evangelista, Vitinho, Raul e Bruno Tubarão estão no departamento médico.

Provável escalação do Ceará: Richard; Igor, Messias, Luiz Otávio (Gabriel Lacerda) e Bruno Pacheco; Marlon, Fabinho (Fernando Sobral), Lima (Kelvyn) e Vina; Cléber e Mendoza.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Luan Cândido; Emiliano Martínez, Jadsom e Pedrinho; Helinho, Cuello e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 1 Ceará Brasileirão 14 de outubro de 2021 Atlético-MG 3 x 1 Ceará Brasileirão 9 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Palmeiras Brasileirão 20 de outubro de 2021 19h (de Brasília) Juventude x Ceará Brasileirão 23 de outubro de 2021 17h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 0 Atlético-GO Brasileirão 12 de outubro de 2021 Palmeiras 2 x 4 RB Bragantino Brasileirão 9 de outubro de 2021

Próximas partidas