Ceará x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Com promessa de casa cheia, Ceará e Palmeiras se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

O Ceará chega à última rodada sob pressão, mas ainda depende somente de suas próprias forças para seguir na Série A. Após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, o Vozão permanece com 43 pontos e precisa vencer para não correr o risco de cair para a Série B. No duelo anterior, além do revés, a equipe viu o adversário carioca confirmar o título do Brasileirão.

"A gente sabe que domingo vai ser mais uma partida em que a gente tem que estar com o nosso espírito muito mobilizado, porque não temos mais jogos futuros. É esse jogo que a gente tem. São esses 90 minutos que a gente tem", afirmou Willian Machado.

Por outro lado, o Palmeiras entra em campo apenas para cumprir tabela. Após perder os títulos da Libertadores e do Brasileirão para o Flamengo, o Verdão disputa a última rodada sem chances de alcançar a liderança. Vice-líder com 73 pontos, a equipe soma 22 vitórias, sete empates e oito derrotas, desempenho que representa 65% de aproveitamento.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Zanocelo e Fernando Sobral (Lucas Mugni); Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gómez e Jefté; Aníbal Moreno (Bruno Fuchs), Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Desfalques

Ceará

Nicolas e Pedro Henrique seguem no departamento médico.

Palmeiras

Emiliano Martínez, Weverton, Paulinho, Lucas Evangelista e Felipe Anderson estão lesionados, enquanto Piquerez e Raphael Veiga vão cumprir suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 7 de dezembro de 2025

domingo, 7 de dezembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

