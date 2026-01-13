Ceará x Maranguape: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Cearense 2026

Ceará e Maranguape se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Presidente Vargas, em Fortaleza, pela terceira rodada do Campeonato Cearense de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (no estado do Ceará), TV Brasil, Canal GOAT e TVC (veja a programação completa aqui).

Notícias recentes

Na última rodada, o Ceará ganhou do Floresta por 1 a 0, com gol de Enzo Ludovico aos 57 minutos. O Ceará é o maior campeão do Campeonato Cearense, com 47 títulos, apenas um a mais que o rival Fortaleza. No entanto, a equipe foi rebaixada para a Série B do Brasileirão após um mau desempenho na primeira divisão em 2025.

Do outro lado, o Maranguape ganhou de 1 a 0 do Tirol na segunda rodada do Cearense, com gol de Luis Guilherme (44'). Na rodada anterior, a equipe perdeu por 2 a 0 para Iguatu — eles têm um jogo a mais do que Ceará no torneio, que só disputou uma partida até o momento. O Maranguape está em busca do seu primeiro título no Campeonato Cearense e, no âmbito nacional, não disputa nenhuma das quatro divisões do Campeonato Brasileiro.

Prováveis escalações

Ceará: Gustavo Martins, Samuel, Vini Uchella, Gabriel Rocha, Aloísio, Melk, Pedro Esli, João Gabriel, Enzo Lodovico, Giulio, Gabriel Amaral. Técnico: Mozart

Maranguape: Otávio, Nailton, Rian, Samuel, Mael, Ronald, Luis Guilherme, Lucas Maranguape, Clodô, Lessim, Felipe Hulk. Técnico: Jazón Vieira

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Maranguape

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, Recife - PE

