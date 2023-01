Ceará x Maracanã ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Cearense

Equipes entram em campo neste sábado (28), pela terceira rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Ceará e Maracanã se enfrentam na tarde deste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, pela terceira rodada do Campeonato Cearense. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming.

Buscando manter o aproveitamento de 100% no Cearense, o Ceará, líder do Grupo A com seis pontos, goleou o Guarani de Juazeiro por 5 a 0, e o Pacajus por 4 a 0. Já na Copa do Nordeste, estreou com derrota para o Ferroviário por 3 a 0.

Do outro lado, o Maracanã divide a liderança do Grupo B com o Fortaleza (cada um soma seis pontos). Nos dois primeiros jogos, venceu o Caucaia (1 a 0) e o Barbalha (1 a 0). Na próxima rodada, terá pela frente o Iguatu, terça-feira (31).

Prováveis escalações

Escalação do provável Ceará: Aguilar, Igor, Gabriel Lacerda, Tiago Pagnussat, Willian Formiga, Arthur Resende, Geovane, Guilherme Castilho, Chay, Erick e Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo.

Escalação do provável Maracanã: Rayr; Zé Augusto, Guilherme, Igor, Talys, Dindê, Michel Pires, Patuta, Romarinho, Renê e Hudson. Técnico: Júnior Cearense.

Desfalques

Ceará

Guilherme Castilho, Lucas Ribeiro, Michel Macedo e Luiz Otávio seguem no DM.

Maracanã

Não há desfalques confirmados.

Quando é?