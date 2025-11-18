+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mounique Vilela

Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (20), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão , pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em 12º lugar, com 42 pontos, o Ceará chega embalado por duas vitórias e um empate nas últimas três partidas. Para o confronto, o técnico Léo Condé ainda não sabe se poderá contar com Fernando Sobral, que se recupera de lesão.

Por outro lado, o Internacional busca se afastar da zona de rebaixamento. Em 15º lugar, com 37 pontos, o Colorado está a apenas dois pontos do Vitória, equipe que abre o Z-4. Sem vencer há quatro rodadas, o time vem de derrotas por 1 a 0 para Fluminense e Vitória, além de empates sem gols com o Atlético-MG e por 2 a 2 com o Bahia.

Ceará: Bruno; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado, Matheus Bahia, Diego, Zanocelo, Lucas Mugni, Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.

Internacional: Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado, Bernabei (Aguirre), Luis Otávio, Alan Rodríguez, Vitinho, Alan Patrick, Carbonero e Borré.

Escalações de Ceará x Internacional

CearáHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestINT
94
Bruno
23
W. Machado
79
M. Bahia
44
M. Victor
70
F. Silva
20
Dieguinho
25
V. Zanocelo
27
A. Galeano
7
P. Henrique
29
Vina
9
P. Raul
12
Ivan
26
A. Bernabei
25
G. Mercado
4
Vitao
15
B. Gomes
39
L. Aquino
17
Tabata
10
Alan Patrick
14
A. Rodriguez
28
Vitinho
19
R. Borre

4-2-3-1

INTAway team crest

CEA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Conde

INT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Diaz

Desfalques

Ceará

Rafael Ramos está suspenso, enquanto Luiz Otávio está machucado.

Internacional

Thiago Maia cumprirá suspensão, enquanto Rochet, Ronaldo e Lucca Drummond estão lesionados.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 20 de novembro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE 

Retrospecto recente

CEA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/3
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
2/5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 27 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 10 vitórias, contra oito do Ceará, além de nove empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Colorado venceu por 1 a 0. 

CEA

Outros

INT

0

3

Empates

2

Vitórias

3

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

0