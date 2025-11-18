Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Ceará e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão , pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Em 12º lugar, com 42 pontos, o Ceará chega embalado por duas vitórias e um empate nas últimas três partidas. Para o confronto, o técnico Léo Condé ainda não sabe se poderá contar com Fernando Sobral, que se recupera de lesão.
Por outro lado, o Internacional busca se afastar da zona de rebaixamento. Em 15º lugar, com 37 pontos, o Colorado está a apenas dois pontos do Vitória, equipe que abre o Z-4. Sem vencer há quatro rodadas, o time vem de derrotas por 1 a 0 para Fluminense e Vitória, além de empates sem gols com o Atlético-MG e por 2 a 2 com o Bahia.
Ceará: Bruno; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado, Matheus Bahia, Diego, Zanocelo, Lucas Mugni, Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.
Internacional: Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado, Bernabei (Aguirre), Luis Otávio, Alan Rodríguez, Vitinho, Alan Patrick, Carbonero e Borré.
Desfalques
Ceará
Rafael Ramos está suspenso, enquanto Luiz Otávio está machucado.
Internacional
Thiago Maia cumprirá suspensão, enquanto Rochet, Ronaldo e Lucca Drummond estão lesionados.
Quando é?
- Data: quinta-feira, 20 de novembro de 2025
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Em 27 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 10 vitórias, contra oito do Ceará, além de nove empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Colorado venceu por 1 a 0.
Classificação
Como assistir de qualquer lugar com VPN
