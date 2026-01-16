Ceará x Iguatu: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Cearense 2026

Ceará e Iguatu se enfrentam neste sábado (17), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela quarta rodada do Campeonato Cearense 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, da TVC e do ge.globo/ce (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Ceará vem de duas vitórias em seus dois jogos, ambas por 1 a 0, sobre o Floresta e Maranguape. Dessa maneira, o Vozão lidera o grupo B e vai em busca de mais três pontos para manter o 100% de aproveitamento.

Já o Iguatu tem uma vitória e um empate na competição, o que mantém a equipe na segunda colocação do grupo B. A equipe entrará na partida defendendo sua invencibilidade e em busca de mais uma vitória.

O duelo promete ser equilibrado, apesar do favoritismo estar do lado do Ceará.

Ceará: Bruno Ferreira; Alex Silva, Pedro Gilmar, Éder e Fernando; Lucas Lima, Vinícius Zanocelo e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart.

Iguatu: Zé Rafael; Biel Potiguar, Diguinho e Max Oliveira; Victor Salvador, Talisson Calcinha, Rogério e Cássio; Matheus Lima, Tiaguinho e Jeffinho. Técnico: Washington Luiz.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Iguatu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 17 de janeiro de 2026

sábado, 17 de janeiro de 2026 Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) Local: Estádio Presidente Vargas - Fortaleza, CE

