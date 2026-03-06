Goal.com
Fortaleza x Ceará 2026Mateus Lotif / Fortaleza EC
Joaquim Lira Viana

Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final do Campeonato Cearense 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (8), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Ceará recebe o Fortaleza neste domingo (8), às 18h (de Brasília), pelo jogo de volta da final do Campeonato Paranaense 2026. A bola rola no gramado da Arena Castelão, em Fortaleza, com transmissão ao vivo de Globo (no Ceará), Canal GOAT, TV Brasil, TV Ceará e TVC (Youtube) (clique aqui e confira a programação completa). 

O jogo de ida da final, disputado no dia 1º de março, terminou em 1 a 1, com os gols das duas equipes marcados no final da partida. O Fortaleza abriu o placar aos 86 minutos com Lucas Emanoel, e o Ceará empatou nos acréscimos, aos 91 minutos, com Lucca.  

O retrospecto nos 10 últimos confrontos entre Ceará e Fortaleza conta com favoritismo do Vozão, que ganhou quatro confrontos, enquanto o Leão ganhou apenas um — e os outros cinco terminaram em empate. A partida válida pela fase de grupos da competição, jogada no dia 8 de fevereiro, terminou em 0 a 0.

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Gilmar, Eder, Otavio; Alex Silva, Lucas Lima, Vinicius Zanocelo, Fernando; Pedro Henrique, Matheusinho e Wendel. Técnico: Mozart.

Fortaleza: Brenno; Maílton, Brítez, Gazal, Luan Freitas, Gabriel Fuentes; Rodrigo, Sasha, Pierre; Luiz Fernando e Pochettino. Técnico: Thiago Carpini.

Ceará
Fortaleza
Desfalques

Ceará

Lesionados: Vina, Dieguinho, Bruno Ferreira e Matheus Araújo. 

Fortaleza

Lesionados: Gabriel Souza.

Quando é?

  • Data: domingo, 8 de março de 2026
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão, Fortaleza - CE
