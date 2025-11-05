Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense na última rodada, o Ceará volta a campo para disputar mais um Clássico-Rei decisivo. O Vozão ocupa a 12ª colocação, com 38 pontos, e está a nove pontos do próprio Fluminense, equipe que atualmente fecha a zona de classificação para a pré-Libertadores 2026.

Do outro lado, o Fortaleza vive um momento de luta intensa contra o rebaixamento. O Leão do Pici aparece na 18ª posição, com 28 pontos e um jogo a menos. Nas últimas rodadas, o time venceu o Flamengo por 1 a 0 e empatou com o Santos por 1 a 1, resultados que mantêm viva a esperança de reação. Em 30 partidas disputadas, o Tricolor soma sete vitórias, sete empates e 16 derrotas, com aproveitamento de 31%.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Richardson e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Fortaleza: Brenno, Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Lucas Sasha e Lucas Crispim; Herrera, Breno Lopes e Bareiro.

Desfalques

Ceará

Marllon está suspenso.

Fortaleza

João Ricardo, Marinho, Benevenuto, Matheus Pereira, Rodrigo e Allanzinho estão no departamento médico, enquanto Pochettino cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: quinta-feira, 06 de novembro de 2025

quinta-feira, 06 de novembro de 2025 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 161 jogos disputados entre as equipes, o Ceará soma 54 vitórias, contra 44 do Fortaleza, além de 63 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Vozão venceu 1 a 0.

Classificação

Links úteis