+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoCeará
team-logoFortaleza
Mounique Vilela

Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (6), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense na última rodada, o Ceará volta a campo para disputar mais um Clássico-Rei decisivo. O Vozão ocupa a 12ª colocação, com 38 pontos, e está a nove pontos do próprio Fluminense, equipe que atualmente fecha a zona de classificação para a pré-Libertadores 2026.

Do outro lado, o Fortaleza vive um momento de luta intensa contra o rebaixamento. O Leão do Pici aparece na 18ª posição, com 28 pontos e um jogo a menos. Nas últimas rodadas, o time venceu o Flamengo por 1 a 0 e empatou com o Santos por 1 a 1, resultados que mantêm viva a esperança de reação. Em 30 partidas disputadas, o Tricolor soma sete vitórias, sete empates e 16 derrotas, com aproveitamento de 31%.

Brasileirão
Ceará crest
Ceará
CEA
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Brasileirão
Fortaleza crest
Fortaleza
FOR
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Richardson e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Fortaleza: Brenno, Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Lucas Sasha e Lucas Crispim; Herrera, Breno Lopes e Bareiro.

Escalações de Ceará x Fortaleza

CearáHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestFOR
94
Bruno
23
W. Machado
70
F. Silva
79
M. Bahia
44
M. Victor
29
Vina
27
A. Galeano
7
P. Henrique
88
F. Sobral
25
V. Zanocelo
9
P. Raul
12
Brenno
3
G. Avila
6
B. Pacheco
14
E. Mancuso
33
E. Britez
96
M. Vieira
30
Pierre
80
J. Herrera
26
B. Lopes
88
L. Sasha
27
A. Bareiro

4-2-3-1

FORAway team crest

CEA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Conde

FOR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Palermo

Desfalques

Ceará

Marllon está suspenso.

Fortaleza

João Ricardo, Marinho, Benevenuto, Matheus Pereira, Rodrigo e Allanzinho estão no departamento médico, enquanto Pochettino cumprirá suspensão.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 06 de novembro de 2025
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE 

Retrospecto recente

CEA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/5
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

FOR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 161 jogos disputados entre as equipes, o Ceará soma 54 vitórias, contra 44 do Fortaleza, além de 63 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Vozão venceu 1 a 0.

CEA

Outros

FOR

4

Vitórias

1

Empate

0

6

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0