Ceará x Fortaleza ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Cearense

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (7), pela quinta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Alerta de jogaço! Ceará e Fortaleza entram em campo na noite desta terça-feira (7), às 21h35 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em clássico válido pela quinta rodada do Campeonato Cearense. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming.

Líder do grupo A com 10 pontos, o Ceará entra em campo querendo manter a invencibilidade no estadual. O Alvinegro vem de vitória no fim de semana, pela Copa do Nordeste.

Do outro lado, o Fortaleza tem 100% de aproveitamento no cearense até o momento. Porém, o Tricolor sofreu a sua primeira derrota do ano para o ABC, pelo Nordestão.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Ceará venceu sete vezes, o Fortaleza oito, além de cinco empates.

Prováveis escalações

Escalação do provável Ceará: Aguilar, Caíque, Gabriel Lacerda, David Ricardo, Willian Formiga, Arthur Rezende, Guilherme Castilho, Chay, Jean Carlos, Erick e Vitor Gabriel.

Escalação do provável Fortaleza: Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Ceballos, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Hércules, Pochettino, Pikachu, Thiago Galhardo e Pedro Rocha.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Quando é?