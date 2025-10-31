Ceará x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Ceará e Fluminense se enfrentam neste domingo (2), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O jogo entre Ceará e Fluminense está cheio de expectativas e oferece aos fãs a chance de se envolverem de forma inovadora. Considerando as melhores casas de apostas disponíveis, os torcedores podem apostar em diferentes resultados e expandir sua participação durante a emocionante ação em campo.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Fluminense por 1 a 0 em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão, o Ceará volta a campo em busca da vitória. Em 14º lugar, com 35 pontos, o Vozão está quatro pontos do Vitória, equipe que abre a zona de rebaixamento. Em 30 jogos, acumula nove vitórias, oito empates e 13 derrotas.

Por outro lado, o Fluminense ocupa a sexta posição, com 47 pontos, dois a menos que o Bahia, equipe que fecha a zona de classificação direta para a Copa Libertadores 2026. Para o confronto, o técnico Luis Zubeldía trata como dúvida a presença de Hércules, com dores na posterior da coxa.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano, Willian Machado, Marllon, Matheus Bahia; Lourenço, Zanocelo e Vina; Fernandinho, Galeano, Pedro Raul (Pedro Henrique).

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Hércules (Otávio/Nonato), Martinelli, Lima; Canobbio, Serna, John Kennedy.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Facundo Bernal e Lucho Acosta estão suspensos.

Quando é?

Data: domingo, 02 de novembro de 2025

domingo, 02 de novembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 27 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense registra 13 vitórias, contra sete do Ceará, além de sete empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Classificação

Links úteis