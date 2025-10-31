+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoCeará
team-logoFluminense
Mounique Vilela

Ceará x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (2), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Fluminense se enfrentam neste domingo (2), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Fluminense por 1 a 0 em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão, o Ceará volta a campo em busca da vitória. Em 14º lugar, com 35 pontos, o Vozão está quatro pontos do Vitória, equipe que abre a zona de rebaixamento. Em 30 jogos, acumula nove vitórias, oito empates e 13 derrotas. 

Brasileirão
Ceará crest
Ceará
CEA
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Brasileirão
Grêmio crest
Grêmio
GRE
Fluminense crest
Fluminense
FLU

Por outro lado, o Fluminense ocupa a sexta posição, com 47 pontos, dois a menos que o Bahia, equipe que fecha a zona de classificação direta para a Copa Libertadores 2026. Para o confronto, o técnico Luis Zubeldía trata como dúvida a presença de Hércules, com dores na posterior da coxa. 

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano, Willian Machado, Marllon, Matheus Bahia; Lourenço, Zanocelo e Vina; Fernandinho, Galeano, Pedro Raul (Pedro Henrique).

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Hércules (Otávio/Nonato), Martinelli, Lima; Canobbio, Serna, John Kennedy.

Escalações de Ceará x Fluminense

CearáHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestFLU
94
Bruno
79
M. Bahia
23
W. Machado
44
M. Victor
70
F. Silva
25
V. Zanocelo
88
F. Sobral
29
Vina
7
P. Henrique
27
A. Galeano
9
P. Raul
1
Fabio
6
Rene
4
Ignacio
23
Guga
22
J. Freytes
45
Vinicius Lima
90
K. Serna
17
A. Canobbio
8
Martinelli
35
Hercules
99
J. Kennedy

4-2-3-1

FLUAway team crest

CEA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Conde

FLU
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Zubeldia

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Facundo Bernal e Lucho Acosta estão suspensos.

Quando é?

  • Data: domingo, 02 de novembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE 

Retrospecto recente

CEA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

FLU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 27 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense registra 13 vitórias, contra sete do Ceará, além de sete empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor venceu por 1 a 0.

CEA

Outros

FLU

1

1

Empate

3

Vitórias

2

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Links úteis

0