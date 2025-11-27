+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoCeará
team-logoCruzeiro
Mounique Vilela

Ceará x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (29), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (29), às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após duas derrotas consecutivas, o Ceará busca reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão. Em 14º lugar, com 42 pontos, o Vozão tem como principal objetivo alcançar os 45 pontos e confirmar a permanência na Série A.

"A projeção ainda é trabalhar com a meta dos 45 pontos. Claro que talvez seja necessário um pouco mais, ou que, com 43 ou 44, já seja suficiente para garantir a permanência. Mas precisamos ir passo a passo, jogo a jogo", afirmou o técnico Léo Condé.

Do outro lado, o Cruzeiro vive momento oposto. Terceiro colocado, com 68 pontos, e já garantido na fase de grupos da Libertadores de 2026, o time celeste chega embalado após golear o Corinthians por 3 a 0. No histórico do confronto, em 35 partidas disputadas, o Ceará soma 19 vitórias, 11 empates e apenas cinco derrotas, com aproveitamento de 64%.

Ceará: Bruno; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machafo e Matheus Bahia; Zanocelo, Dieguinho e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Brasileirão
Ceará crest
Ceará
CEA
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, VIllalba e Kaiki; Walace, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

Desfalques

Ceará

Fernando Sobral e Luiz Otávio estão machucados.

Cruzeiro

Lucas Romero cumprirá suspensão.

Quando é?

  • Data: sábado, 29 de novembro de 2025
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Retrospecto recente

CEA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

CRU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 13 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma cinco vitórias, contra três do Ceará, além de cinco empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Vozão venceu por 2 a 1.

CEA

Outros

CRU

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

4

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

