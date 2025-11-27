Ceará x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Ceará e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (29), às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após duas derrotas consecutivas, o Ceará busca reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão. Em 14º lugar, com 42 pontos, o Vozão tem como principal objetivo alcançar os 45 pontos e confirmar a permanência na Série A.

"A projeção ainda é trabalhar com a meta dos 45 pontos. Claro que talvez seja necessário um pouco mais, ou que, com 43 ou 44, já seja suficiente para garantir a permanência. Mas precisamos ir passo a passo, jogo a jogo", afirmou o técnico Léo Condé.

Do outro lado, o Cruzeiro vive momento oposto. Terceiro colocado, com 68 pontos, e já garantido na fase de grupos da Libertadores de 2026, o time celeste chega embalado após golear o Corinthians por 3 a 0. No histórico do confronto, em 35 partidas disputadas, o Ceará soma 19 vitórias, 11 empates e apenas cinco derrotas, com aproveitamento de 64%.

Ceará: Bruno; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machafo e Matheus Bahia; Zanocelo, Dieguinho e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, VIllalba e Kaiki; Walace, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

Desfalques

Ceará

Fernando Sobral e Luiz Otávio estão machucados.

Cruzeiro

Lucas Romero cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 29 de novembro de 2025

sábado, 29 de novembro de 2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 13 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma cinco vitórias, contra três do Ceará, além de cinco empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Vozão venceu por 2 a 1.

Classificação

