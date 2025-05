Ceará x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (01), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com mais de 40 mil ingressos vendidos, Ceará e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (01), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Embalado por duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos do Brasileirão, o Ceará volta a campo brigando por uma vaga no G-4. Em sexto lugar, com 15 pontos, o Vovô acumula quatro vitórias, três empates e duas derrotas. Aproveitamento de 55%.

"É um jogo muito importante, primeiro e principalmente porque é em casa e isso faz grande diferença porque sabemos da nossa força em casa, temos sido muito fortes e queremos manter essa força e invencibilidade em casa. Acredito que será muito importante esse resultado em casa para continuarmos na parte de cima da tabela", afirmou Rafael Ramos.

O Atlético-MG empatou por 1 a 1 com o Cienciano e garantiu vaga nos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, o Galo está na parte intermediária da tabela, com 14 pontos e um aproveitamento de 46%. Em 10 partidas, a equipe soma três vitórias, cinco empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano, Marllon, Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Diego e Lucas Mugni; Pedro Henrique, Aylon e Pedro Raul.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Rubens; Alan Franco, Patrick e Gustavo Scarpa; Bernard, Rony e Hulk.

Desfalques

Ceará

Antonio Galeano está suspenso, enquanto Fernandinho, Luiz Otávio, Richard e Richardson estão lesionados.

Atlético-MG

Guilherme Arana, Tomas Cuello, Caio Maia e Cadu estão machucados.

Quando é?