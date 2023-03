Ceará x Atlético de Alagoinhas ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), pela oitava rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

Ceará e Atlético de Alagoinhas entram em campo na noite desta quarta-feira (22), no estádio Presidente Vargas, às 21h30 (de Brasília), em pela oitava rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do OneFootball, no streaming.

Apesar vir de derrota, o Ceará segue na liderança do grupo B, com 13 pontos. O Vozão entra em campo precisando ganhar para manter a posição e ir à próxima fase como o melhor time de sua chave.

Já o Atlético de Alagoinhas é o sexto colocado do grupo A, com 6 pontos. O time baiano não tem mais chances de classificação, mas quer se despedir do Nordestão com um triunfo.

Prováveis escalações

Escalação do Ceará: Aguilar, Igor, Jefferson, Gabriel Lacerda, Willian Formiga, Caíque, Willian Maranhão, Jean Carlos, Chay, Hygor e Luvannor.

Escalação do Atlético de Alagoinhas: Fábio Lima, Edson, Kauã, Caíque, Lucas Luan, Giba, Leandro Sobral, Mateus Sabiá, Adriano, Gustavo Custódio e Eydison.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Atlético de Alagoinhas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?