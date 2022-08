Ceará 0 x 1 Fortaleza: Leão sai da zona do rebaixamento após vitória em clássico

Equipes se enfrentaram na tarde deste domingo (14), em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão

Ceará e Fortaleza protagonizaram um clássico importante na tarde deste domingo. No Castelão, foi o Leão que se deu melhor e saiu com a vitória em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Moisés.

O primeiro tempo foi de domínio do time de Vojvoda, mesmo em uma partida movimentada. O Fortaleza abriu o placar aos 16 minutos e não parou de chegar, enquanto o Ceará encontrou dificuldades para furar o bloqueio do adversário. No final da primeira etapa, Vina e Benevenuto discutiram e chegaram a se empurrar, mas a confusão foi contida rapidamente.

Apesar do placar da primeira etapa, o Fortaleza foi quem seguiu melhor no jogo. Com grandes chances criadas, o time de Vojvoda não aumentou o placar por conta de boas defesas de João Ricardo.

Nos minutos finais, o Ceará até tentou correr atrás do empate, mas não obteve sucesso. Com a vitória, o Fortaleza saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Depois de ser derrotado neste domingo, o Ceará tem uma semana de descanso e enfrenta o Red Bull Bragantino, em jogo pelo Brasileirão. Já o Fortaleza não tem muito tempo para descansar, já que quarta visita o Fluminense, no Maracanã, para tentar a classificação para a semifinal da Copa do Brasil.