Fernando Diniz ganha pontos para ser o próximo técnico da seleção brasileira após brilhar sob os olhares do presidente da CBF

Técnico do Fluminense é uma das opções caso não haja avanço com Carlo Ancelotti e vê lobby crescer internamente e entre jogadores

Se Carlo Ancelotti ainda é o principal objetivo da CBF para assumir o cargo de técnico da seleção brasileira, o nome de Fernando Diniz vai ganhando pontos e avançando algumas casas na concorrência para a vaga. No último final de semana, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, esteve no Maracanã para acompanhar a final do Campeonato Carioca, e viu pessoalmente o 'chocolate' do Fluminense diante de do Flamengo em pleno domingo de Páscoa. De quebra, passou horas ouvindo o nome de Diniz sendo elogiado por torcedores, imprensa, dirigentes e jogadores.

Pessoas que estiveram com o Ednaldo Rodrigues no Maracanã alegam que ele ficou impressionado com a atuação do Fluminense e a forma como os atletas davam mérito ao treinador pela grande partida e a virada histórica que deu ao Tricolor o título do Carioca 2023.

A demora para chegar de fato até Carlo Ancelotti tem contado a favor de Fernando Diniz, já que a negociação com o italiano não é simples: o treinador já deixou claro em algumas oportunidades que a sua prioridade é seguir no Real Madrid, e o momento da temporada europeia atrapalha um avanço numa possível negociação.

Enquanto isso, o nome de Fernando Diniz vai ganhando mais peso e subindo algumas casas na concorrência. Nos últimos meses, o técnico foi ganhando a frente de outros nomes cotados para o cargo no Brasil e hoje aparece como a principal opção entre os treinadores que atuam no país. Além disso, há um lobby de jogadores e ex-jogadores para que o o atual treinador do Fluminense seja o escolhido.

Por outro lado, o time das Laranjeiras promete fazer jogo duro. Em participação durante o programa Os Donos da Bola, da Band, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, descartou a possibilidade de liberar Fernando Diniz para a seleção brasileira.

“Não tem chance de o Fluminense liberar [o Diniz para a seleção], já falei isso algumas vezes. O Fluminense não libera ele em hipótese alguma. A gente tem um projeto de dois anos desenhado com ele e vamos trabalhar para que ele siga com a gente. Se ele quiser e pagar a multa... existe uma multa alta e proporcional ao tamanho do contrato. Ele deu uma entrevista recente dizendo que o Fluminense é a seleção dele, não creio que ele tenha esse desejo”.

Jorge Jesus

Twitter/Fenerbahce

Um dos nomes cotados caso não haja sucesso com Ancelloti é o de Jorge Jesus. Alguns ex-jogadores também fazem lobby pelo técnico como o ex-goleiro Julio Cesar e o pentacampeão Rivaldo. O treinador português, atualmente no Fenerbahçe, da Turquia, também está na mira do Flamengo, que demitiu o também português Vitor Pereira após a derrota para o Fluminense.