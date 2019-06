Messi no Flu? Cavani gremista? Clubes aproveitam Copa América para "namorar craques"

As equipes das cidades-sede desta edição do torneio continental de seleções paparicam, "namoram" os craques... e exaltam os seus!

A está sendo realizada em cinco cidades diferentes no , e enquanto recebe jogos e treinos das seleções participantes os clubes de Rio de Janeiro, , Rio Grande do Sul, Minas Gerais e aproveitaram para “namorar” alguns craques como Messi e Cavani, dar um aceno aos seus ex-jogadores ou até mesmo valorizar os que já defendem as suas cores. Confira abaixo o que já rolou até o momento!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

Messi, Suárez e Cavani tricolores

Os últimos dias foram agitados para o , que alimentou a imaginação de seus torcedores ao entregarem camisas personalizadas aos jogadores de e que treinaram no CT do clube carioca.

Un homenaje muy Tricolor a uno de los mejores futbolistas de la historia. ¡Bienvenido, Leo! #FluNaCopaAmérica pic.twitter.com/j1F22ldi5B — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 26 de junho de 2019

A passagem da @Argentina pelo nosso CT também foi eternizada com um recordação a nossos hermanos. #FluNaCopaAmérica

📷: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/BUGe4ypFoo — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 26 de junho de 2019

Hoy nos despedimos de Uruguay, que ha utilizado nuestro centro de entrenamiento mientras estuvo en Río de Janeiro. ¡Hermanos, éxito en sus próximos desafíos! Fue un placer recibirlos, @Uruguay. #FluNaCopaAmérica pic.twitter.com/ukgm09L2Ws — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 25 de junho de 2019

e Inter também "namoram" Messi

O Galo aproveitou o reencontro com Otamendi, ex-jogador do clube, para entregar camisas tanto a ele quanto para Messi. Já o Internacional publicou foto do ídolo argentino D'Alessandro ao lado do maior craque desta Albiceleste.

aproveita seleção brasileira... e Messi!

Tá Leo... nós já entendemos que você está se sentindo em casa! pic.twitter.com/Y8gbmelOZi — EC Vitória (@ECVitoria) 14 de junho de 2019

O Barradão serviu de campo de treinos para Brasil e Argentina, e o Vitória aproveitou para exaltar o encontro com os jogadores brasileiros e fazer um compilado de fotos tiradas por Messi no estádio.

acirra flerte com Vidal

Já imaginou King Arturo no futebol brasileiro? 👑



Será que dá pra sonhar com essa contratação, torcedor? 😎 pic.twitter.com/ELvcGsJCrI — Goal Brasil (@GoalBR) 25 de junho de 2019

O chileno Arturo Vidal já havia falado sobre o sonho de, um dia, defender o Flamengo. E após o jogo entre e Uruguai, dentro do Maracanã, recebeu uma camisa do Rubro-Negra.

valoriza o que tem...

Três jogos, três vezes eleito o Man of the Match: Gatito Fernández! 👏



Você sabia que participando do Clube N1 você concorre a entregar o troféu do Man of the Match na final da , além de ter acesso ao campo e ver o jogo de camarote? https://t.co/V6lfNH6mNw pic.twitter.com/WYJdOLCHVL — Botafogo F.R. (@Botafogo) 24 de junho de 2019

... E o também!

e Coutinho

O Gigante da Colina aproveitou os dois gols marcados por Philippe Coutinho na estreia do Brasil contra a para reiterar o orgulho por ter revelado o jogador.

e a saudade de Tite

O Brasil goleou o por 5 a 0 na Arena Corinthians, e o aproveitou para demonstrar o seu carinho eterno por Tite, atual treinador da seleção, e também fez um aceno para Willian, revelado pelo Alvinegro, autor de um golaço na partida.

"paparica" Mina

O Alviverde recebeu a para treinos e reencontrou o zagueiro Mina, que atuou pelo Palmeiras antes de zarpar para o futebol europeu.

Bienvenido de vuelta, Mina 🇨🇴 Confira na TV Palmeiras/FAM como foi a volta do jogador na Academia de Futebol. Spoiler: ele se sentiu em casa! ➤ https://t.co/4NxcRtZQaQ Tamo junto, cara!



#AvantiPalestra pic.twitter.com/yGHMqkBDTY — SE Palmeiras (@Palmeiras) 17 de junho de 2019

São Paulo homenageias seus ex-jogadores e "abraça" Dani Alves

Daniel Alves, mais uma vez, demonstrou o seu carinho pelo Tricolor: "Sou são-paulino" 🇾🇪 pic.twitter.com/Gx8OnZEkZs — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 20 de junho de 2019

faz a festa

O reencontrou com Arthur, jogador campeão da Libertadores da América em 2017, e também não esconde o orgulho com as exibições de Cebolinha, que também é destaque vestindo as cores gremistas.

Parabéns para a @CBF_Futebol pela grande vitória sobre a seleção peruana e para o , que ajudou a sedimentar essa conquista com um golaço! A classificação em primeiro lugar do Grupo A também garantiu que o próximo jogo do Brasil acontecesse aqui na Arena. #CopaAmerica 🇪🇪🇧🇷 pic.twitter.com/YqnNaSuRIf — Grêmio FBPA (@Gremio) 22 de junho de 2019

A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira, no último treino dos vizinhos em solo gaúcho antes de embarcar para o Rio de Janeiro, onde enfrentam o Chile na próxima segunda-feira. #VamosTricolor #RaçaCharrua 🇪🇪 🇺🇾 pic.twitter.com/9Kbs1lbOQa — Grêmio FBPA (@Gremio) 21 de junho de 2019