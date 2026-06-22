Caso de morte chocante na Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 foi marcada por uma morte chocante durante a primeira fase do torneio, que está sendo sediado pelos Estados Unidos, Canadá e México.
De acordo com o jornal britânico “The Sun”, um jovem segurança morreu no estádio “Sufi” após ser atropelado por um carro enquanto voltava a pé para casa após uma das partidas da Copa do Mundo.
O jornal informou que o jovem Aaron Avery faleceu logo em seu segundo dia de trabalho; a tragédia ocorreu após o término da partida entre Irã e Nova Zelândia, na última segunda-feira.
Norma Quinn, tia de Aaron, disse: “Estou arrasada, pois essa era a última coisa que poderíamos imaginar que acontecesse”.
A colisão ocorreu a poucos quarteirões da casa de Aaron, perto da rua “Van Ness”, e sua família informou que seu corpo foi arrastado por meio quarteirão após ser atropelado pelo carro.
As autoridades prenderam o motorista do carro, um “Tesla” branco, em conexão com o acidente fatal.
Queen declarou à rede de notícias “CBS”, dizendo: “Pelo que me foi dito, há grande probabilidade de que a velocidade tenha contribuído para o acidente e de que o homem estivesse sob o efeito do álcool”.
Aaron foi levado às pressas para o hospital em estado crítico após a colisão e, segundo sua página de doações no site “GoFundMe”, sofreu um traumatismo cranioencefálico. Os médicos declararam sua morte cerebral na tarde do dia seguinte, após ele ter sido colocado em aparelhos de suporte à vida.