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Caso Balogun: Bruxelas se mobiliza: “Decisão vergonhosa”

Estados Unidos da América x Bélgica
Estados Unidos da América
Bélgica
Copa do Mundo

A Federação Belga de Futebol recebeu diversas manifestações de apoio político na Bélgica, onde a decisão da Fifa de suspender a suspensão do atacante dos EUA, permitindo que ele jogasse as oitavas de final da Copa do Mundo contra a seleção de Rudi Garcia, foi descrita como uma ameaça aos princípios fundamentais do fair play e uma “vergonha”.


“A verdadeira força está em vencer com fair play e respeitando todas as regras. É isso que a Bélgica fará amanhã”, comentou Jacqueline Galant, ministra do Esporte da Federação da Valônia.

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