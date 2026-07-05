Caso Balogun: Bruxelas se mobiliza: “Decisão vergonhosa”

A Federação Belga de Futebol recebeu diversas manifestações de apoio político na Bélgica, onde a decisão da Fifa de suspender a suspensão do atacante dos EUA, permitindo que ele jogasse as oitavas de final da Copa do Mundo contra a seleção de Rudi Garcia, foi descrita como uma ameaça aos princípios fundamentais do fair play e uma “vergonha”.





“A verdadeira força está em vencer com fair play e respeitando todas as regras. É isso que a Bélgica fará amanhã”, comentou Jacqueline Galant, ministra do Esporte da Federação da Valônia.