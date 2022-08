Casemiro vira plano B 'espetacular' do Manchester United em busca de reforços

Depois de um desastroso início de temporada, os Red Devils estão no mercado em busca de reforços

Em busca de reforços para a temporada, o Manchester United deu um passo atrás na negociação com o meio-campista da Juventus, Adrien Rabiot, conforme a GOAL pôde apurar. Os Red Devils consideram as exigências da agente do jogador, sua mãe, Veronique, muito altas, embora tenha chegado a um acordo com o time italiano.

Depois de um acordo por uma taxa de 17 milhões de euros, o clube emperrou na pedida da mãe do jogador. Apesar das negociações em andamento, ficou claro que as exigências salariais de Rabiot seriam muito altas, levando o United a se afastar.

Para essa posição, o United apostou todas as fichas em Frenkie de Jong, que, por diversas vezes, manifestou seu interesse em permanecer no Barcelona e, por isso, o time inglês seguiu em busca de alternativas para o meio-campo.

Dessa forma, conforme apurou a GOAL, o clube muda seu foco para a contratação do meio-campista do Real Madrid, Casemiro. Apesar de ser uma jogada audaciosa do time, o brasileiro ainda está entre as opções de Erik ten Hag na tentativa de reformular seu meio-campo.

O clube inglês, além disso, compreende que a contratação de um dos pilares do meio-campo do Real Madrid é uma meta ambiciosa. E, embora não esteja claro se sua contratação os convenceria a abandonar a tentativa por De Jong, ele é considerado um jogador de qualidade semelhante ao holandês do Barcelona.

Casemiro também é o tipo de meio-campista defensivo que o Manchester United desejava, e ele poderia ajudar a evitar os contra-ataques que arruinaram as primeiras semanas de Ten Hag no time.

O Manchester United também está avaliando Moises Caicedo, do Brighton, que já estava no radar quando jogava no Independiente, da Argentina, antes de se juntar aos Seagulls. Aliás, como noticiado anteriormente, a GOAL apurou que o Manchester United continua em busca de um atacante, como Hakim Ziyech, Matheus Cunha, Cody Gakpo e Antony, no mercado.